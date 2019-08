Horóscopo para hoy 20 de agosto del 2019 Martes, 20 de agosto de 2019 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Las consecuencias de haber tenido una semana holgada se están comenzando a hacer notar hoy. El trabajo no desaparece solo.



Amor: Deberás dejar de lado la antigua vida de fiestas y juergas si pretendes tener éxito en una relación formal a largo plazo.



Riqueza: No confíes completamente en tus recién conocidos pares laborales. No todos son lo que aparentan. Se más prudente.



Bienestar: Los avances en la vida se dan poco a poco. No pierdas la fe en ti mismo bajo ninguna circunstancia, confía en tus habilidades y alcanzarás tus metas.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Existen ocasiones en las que es posible usar los problemas en nuestro beneficio. Aprovéchalos en cada oportunidad que tengas.



Amor: Jornada especial para celebrar reuniones sociales o con parejas amigas. Vivirás gratos momentos entre tus seres queridos.



Riqueza: Sentirás la tensión en el aire al acercarse tus fechas de fin de proyecto. No te apresures en terminar, asegura la perfección.



Bienestar: Deberás mostrar firmeza en tus decisiones, esta será la única manera en la que lograrás ganarte el respeto de los demás. No te permitas dudar.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Sé más tolerante con las personas mayores porque ellos no se mueven al mismo ritmo que tú. Tenles paciencia.



Amor: Aprende a distinguir tus sentimientos. No es lo mismo amar a alguien que encapricharse con alguien.



Riqueza: El ambiente laboral estará muy competitivo y lo mejor es que te muevas con cuidado, porque algunos están dispuestos a todo.



Bienestar: Hoy es un día ideal para estar en compañía de amigos o seres queridos, para que puedan alegrarte la jornada.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Necesitas que te malcrien o malcriarte, define algo que te haga sentir bien y llévalo a cabo, te hará sentir satisfecho.



Amor: No esperes a que tu pareja viva cumpliendo todos tus deseos. Ten en cuenta que ella también desea algunas cosas.



Riqueza: Estarás de muy mal humor y por eso te llevarás mal con tus colegas. Trata de que eso no pase a mayores.



Bienestar: Aprende a hacer aquellas cosas para las cuales dependes de otras personas. No conviene ser demasiado dependiente de otros.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Alcanzarás un nivel de entereza y madurez en el cual te será posible Alimentarte de tus propios fracasos para seguir adelante.



Amor: Atravesarás un momento complicado a nivel emocional durante esta etapa de tu vida. No desesperes, la salida esta cerca.



Riqueza: Jornada propicia para realizar aquellas inversiones de dinero que tanto tiempo esperaste. No lo dudes más y hazlo.



Bienestar: La falta de planificación a largo y mediano plazo están afectando seriamente tu porvenir económico-financiero. Toma las riendas de tus cuentas.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Tienes que armarte de paciencia y esperar a que las cosas fluyan de manera normal. No trates de acelerar el ritmo de los hechos.



Amor: Será necesario que le tengas paciencia a tu pareja. Ella no se siente preparada para algunas cosas. Ten calma.



Riqueza: Alguien querrá quedarse con tu puesto y para eso implementará todo tipo de estrategia. Estate atento y presta atención.



Bienestar: Una persona conocida se acercará a ti para hacerte ver que estás equivocado en varios asuntos. Escucha lo que te dice.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: El estudio será tu fuerte en este período. Evalúa una nueva carrera o algún curso relacionado con lo que haces. Prepárate.



Amor: Ten en cuenta que en una relación no siempre es bueno vivir perdonando todo. Hay cosas por las que no debes hacer consesiones.



Riqueza: No desestimes las ideas de los demás porque muchas de ellas son muy interesantes y valederas. Abre tu mente.



Bienestar: El día de hoy no esperes a que las cosas te caigan del cielo, recuerda que nadie te va a regalar nada en la vida, tienes que hacer para lograrlo.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Deberás prestarle cierta atención a tu manera de dirigirte a los que te rodean. La presión esta afectando tus relaciones sociales.



Amor: Vivirás momentos inolvidables junto a tu pareja. Disfruta de una jornada llena de alegrías y romanticismo.



Riqueza: Aprovecharás el sábado para dejar de lado las tensiones de una semana complicada. Procura descansar lo más posible.



Bienestar: No te esfuerces por encontrar los errores en las acciones de los demás. Concéntrate en buscar perfección en tus determinaciones o decisiones.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Disfrutar de buenos momentos ayudará a que pases por alto los tragos amargos que te da la vida. Evita llegar a los extremos. Usa la coherencia.



Amor: Te interesan varias personas, la atracción es evidente. Piensa qué quieres para ti y sé selectivo a la hora de elegir.



Riqueza: Si pretendes lograr una estabilidad económica ten una actitud positiva hacia planes financieros y profesionales a largo plazo.



Bienestar: La imagen será tu carta de presentación. Busca acompañarla de una buena preparación para impactar. No dudes en demostrar lo que sabes.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: La mejor manera de superar ciertos reveces de la vida es mantener la atención fuera del lugar doloroso. Mantente ocupado.



Amor: Todo conspirará contra tus planes en la jornada de hoy. Deberás posponer todo tipo de salida social. Redistribuye tus tiempos.



Riqueza: Distingue a cada subordinado a tu cargo en particular. Esto te permitirá un mejor aprovechamiento de sus habilidades.



Bienestar: Recuerda que detrás de cada triunfo no se encuentra solo tu sacrificio, sino el de aquellas personas que te rodean. Dale cabida a la humildad.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Encontrarás en experiencias pasadas las claves para solucionar problemas que estas experimentando actualmente.



Amor: Jornada de planificación a futuro en la pareja. Aprovecha el día de hoy para poner metas a mediano y largo plazo en la pareja.



Riqueza: Las vicisitudes te acompañarán durante toda la jornada de hoy en tu ambiente laboral. No tomes decisiones apresuradas.



Bienestar: Aprende a compartir tus sentimientos, inseguridades y placeres con tu pareja. Esto fortalecerá la unión permitiéndoles aspirar a algo más duradero.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: En este momento necesitarás de la contención de tus seres queridos. No te sientes con mucho ánimo, pero todos te sostendrán.



Amor: Te conviene disfrutar de los momentos en pareja. No es bueno que siempre te escapes con tus amigos porque sientes que te diviertes más con ellos.



Riqueza: Tendrás que controlar más tus gastos porque puede que termines endeudándote más allá de tus posibilidades.



Bienestar: Hoy estarás esperando una respuesta que no llegará. Te conviene armarte de paciencia porque puede demorarse unos días más.