Denuncia que su ex la atacó en su casa y que se fue “porque pensó que mató a mi beba” Martes, 20 de agosto de 2019 Ocurrió el domingo en la barrio Villa Raquel. El hombre irrumpió en la casa de la víctima e intentó asesinarla a golpes y con un arma blanca.

Mientras ocurría el brutal ataque, accidentalmente un televisor cayó sobre la hija de la denunciante, una beba de un año y medio. El violento pensó que la beba había muerto, por lo que huyó del lugar.



Rostro desfigurado a golpes y cortes con un arma blanca, tabique roto, todo el cuerpo magullado y la seguridad de que estuvo a punto de morir, es lo que le quedó a C., una mujer de 31 años, luego de que -según su denuncia- su expareja la golpeara brutalmente. En medio del tremendo castigo, dijo que también resultó lesionada una beba de un año y siete meses, quien es producto de la extinta relación entre la mujer y el hombre. Todo ocurrió durante el domingo en el capitalino barrio Villa Raquel.



C. (como será identificada la mujer) habló con época y comentó lo sucedido alrededor de las 18:30, cuando se encontraba en su vivienda, sola con su beba.



Según dijo, no fue la primera vez que hizo una denuncia en contra del hombre, Jorge Horacio T., por violencia de género. En ese sentido, indicó que actualmente hay una medida judicial de restricción de acercamiento para “protegerla”, luego de que ella denunciara maltratos.



Como ya se dijo, según su denuncia, el ataque ocurrió a la tarde del domingo, en el marco de los festejos por el Día del Niño.







C. vive en una casa con sus tres hijos (una nena de nueve años, un niño de cinco y la beba mencionada), mientras que la hermana vive en otra casa en el mismo terreno. La vivienda de dicha familiar da a la calle y el inmueble de la víctima se encuentra al fondo del terreno.



Debido a los festejos que había por el Día del Niño, la hermana de C. salió con los hijos mayores de la víctima, por lo que esta se encontraba en su vivienda sólo acompañada de su beba. Su puerta estaba arrimada, y cuando estaba calentando agua para el mate sintió que el acceso fue cerrado y trabado por alguien que estaba detrás. Al darse vuelta vió a Jorge T., que había saltado el portón de la calle y fue directo al fondo, a buscar a su ex.



“¿Vos no pensás volver conmigo?” dijo Jorge. Por su voz y aliento, C. notó que el hombre había estado ingiriendo alcohol. Tras esto, el hombre comenzó a golpearla, ante lo cual la mujer caminaba hacia atrás intentando cubrirse. El sujeto la tiró a la cama y estando acostada, la golpeaba por ratos, mientras que por otros apretaba con sus manos el cuello de la mujer, para asfixiarla. “Luego me agarró del cabello, me tiró al suelo y me ‘fregaba’ el rostro contra el suelo.



Luego de ser arrastrada, fui gateando a donde estaba mi beba en la cuna, que comenzó a llorar desconsoladamente”, dijo la mujer a época.



Es así que en un intento por dejar de ser golpeada, la mujer alzó a su beba en brazos, pero el hombre no paraba de lastimarla. Ante ello, la víctima dijo que intentó proteger a su beba metiéndola en el ropero. “Mientras me golpeaba yo trataba de cerrar la puerta del armario y me defendía rasguñándolo”, comentó. Luego, el sujeto la agarró del cuello, de nuevo, mientras ella sentía como de a poco perdía el conocimiento. Fue así que se abrió la puerta del ropero y la beba cayó. Así siguieron los golpes y forcejeos, que se detuvieron cuando una tele cayó sobre la beba.



“Ahí intentaba buscar a mi hija. Él iba a seguir golpeándome hasta asesinarme, pero se fue porque pensó que mató a la nena. Antes de irse, agarró un cortaplumas y me cortó el rostro”.



Luego de esto, el sujeto se fue y cerró la puerta de afuera (la cual tiene un candado) dejándola encerrada. Si bien quiso volver a entrar, ella trabó la puerta y llamó a la Policía.



Luego del episodio, expresó que fue de comisaría en comisaría. “Para colmo en la Segunda de la Mujer y el Menor me decían que vaya a la Octava. Le tuve que insistir hasta que por fin tomaron mi denuncia”.