Abusaron de un adolescente cuando fue al monte a buscar leña

Martes, 20 de agosto de 2019

Ocurrió ayer a la tarde, en un monte ubicado a unos 300 metros de su casa. El chico fue encontrado por una vecina en estado de shock y debió ser hospitalizado por las lesiones sufridas.





Gran conmoción provocó en el pueblo de Perugorría el violento ataque sexual a un menor de 13 años. Pese al gran despliegue policial aún no hay detenidos por el caso. Fue sometido en un monte cuando fue a buscar leña para el fuego, informó este martes el matutino El Litoral.



La víctima permanece internada en estado de shock en el Hospital de la ciudad de Curuzú Cuatiá. Su familia sigue de cerca su recuperación y están consternados por lo ocurrido.



Todo comenzó ayer aproximadamente a las 15.30, cuando desde una vivienda ubicada en la Sección Chacras de la localidad en zona conocida como barrio La Tablita, se comunicaron con la comisaría para informar de las lesiones que había sufrido un menor.



Al llegar los efectivos se entrevistaron con el niño que tenía manchas de sangre en la mano y en la ropa.



No dijo una sola palabra, y una vecina contó que lo vio perdido en una zona de monte y por eso lo auxilió para llevarlo hasta la casa.



De acuerdo al relato de su padre, el menor fue a buscar leña a un monte ubicado a unos 300 metros de su vivienda.



Al observar el estado en que se encontraba el chico, decidieron llevarlo en el patrullero hasta el hospital local. Allí fue examinado por el médico de turno que confirmó que fue sometido sexualmente. Fue entonces que el padre radicó la denuncia por abuso sexual con acceso carnal y se ordenó un amplio operativo y rastrillaje en la zona donde el menor fue atacado. Sin embargo, aun no pudieron dar con el abusador. Es por eso que la Policía solicitó a la comunidad que ante cualquier información puedan acercarse a la dependencia. En tanto el menor fue derivado al Hospital de Curuzú Cuatiá para realizar los exámenes médicos que indica el protocolo para los casos de abuso sexual.



Incluso tendrían que practicarle puntos de sutura. También un grupo de profesionales lo asisten psicológicamente. Esperan que pueda declarar en Cámara Gesell.