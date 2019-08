La lista de Los Pumas elegidos para el Mundial de Japón

Martes, 20 de agosto de 2019

Con algunas sorpresas y el plantel de Jaguares como base, Mario Ledesma dio a conocer los 31 convocados con apenas tres jugadores del exterior.





Con algunas sorpresas, el entrenador de la selección argentina de rugby, Mario Ledesma, dio a conocer este lunes la nómina de los 31 Pumas convocados para disputar el Mundial de Japón-2019.





“Tratamos de ser coherentes y consistentes con lo que dijimos en un primer momento. Siempre hablamos que iban a jugar los mejores, que los chicos de afuera nos iban a aportar valor e iban a quedar en una lista si nos daban un plusvalor en todo sentido, adentro de la cancha, afuera de la cancha, en el funcionamiento”, afirmó Ledesma en rueda de prensa en Buenos Aires.



La sorpresa estuvo en los que quedaron fuera de la lista como Facundo Isa, del Tulón, Santiago Cordero, del Bordeaux-Bègles y Ramiro Herrera, del Stade Français, quienes no fueron tenidos en cuenta para el Mundial de Japón que se desarrollará del 20 septiembre al 2 de noviembre.



Ledesma había anticipado que prefería no convocar jugadores que se desempeñen en el extranjero salvo caso de imperiosa necesidad.



“Es un momento incómodo pero más allá de la decepción, (los no convocados) tienen que saber que en cualquier momento pueden subirse al avión por algún compañero”, advirtió el entrenador.



Entre los que juegan en Francia, Ledesma optó por Benjamín Urdapilleta del Castres, Nicolás Sánchez del Stade Français y Juan Figallo del Saracens.



Además, el exhooker sorprendió al incluir tres jugadores con poca experiencia con la camiseta celeste y blanca: Lucas Mensa (80 minutos, sin paso por Jaguares), Santiago Carreras (21 minutos el sábado) y Juan Cruz Mallía (24 minutos en cuatro partidos del Rugby Championship 2018).



– Hacia el Mundial –

‘Los Pumas’ tienen previsto viajar el 30 de agosto a Sídney para seguir adelante con la preparación y jugar un amistoso el 7 de septiembre ante el club Radwick.



El 10 de septiembre arribarán a la ciudad de Fukushima, en Japón, primera sede de entrenamiento antes de su debut ante Francia, en Tokio, por el Grupo C.



Luego enfrentará a Tonga, el 28 de septiembre en Higashiosaka, el 5 de octubre a Inglaterra en Tokio y el 9 de octubre a Estados Unidos en Kumagaya.



“Francia es el horizonte porque es el primero. Pero no es ni el principio ni el fin del mundo. Siempre tienes que tener en cuenta el punto de partida, no que sea una llegada. Nuestra huella digital es ‘siempre empiezo'”, declaró Ledesma.



La nómina de convocados es la siguiente:



Backs: Emiliano Boffelli (Jaguares), Joaquín Tuculet (Jaguares), Santiago Carreras (Jaguares), Bautista Delguy (Jaguares), Ramiro Moyano (Jaguares), Jerónimo de la Fuente (Jaguares), Juan Cruz Mallía (Jaguares), Lucas Mensa (Pucará), Matías Moroni (Jaguares), Matías Orlando (Jaguares), Nicolás Sánchez (Stade Français, FR), Benjamín Urdapilleta (Castres, FR), Tomas Cubelli (Jaguares), Felipe Ezcurra (Hindú).



Forwards: Rodrigo Bruni (Jaguares), Javier Ortega Desio (Jaguares), Marcos Kremer (Jaguares), Juan Manuel Leguizamón (Jaguares), Tomás Lezana (Jaguares), Pablo Matera (Jaguares, capitán), Matías Alemanno (Jaguares), Tomás Lavanini (Jaguares), Guido Petti (Jaguares), Agustín Creevy (Jaguares), Julián Montoya (Jaguares), Santiago Socino (Jaguares), Nahuel Tetaz Chaparro (Jaguares), Juan Figallo (Saracens, GB), Santiago Medrano (Jaguares), Enrique Pieretto (Jaguares), Mayco Vivas (Jaguares).