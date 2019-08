Pella alcanzó el mejor ranking de su carrera

Martes, 20 de agosto de 2019

El bahiense atraviesa un excelente 2019 y su gran momento se ve reflejado en los puntos acumulados. El ruso Medvedev escaló hasta el top 5.





El tenista bahiense Guido Pella apareció por primera vez en su carrera en el Top 20 del ranking ATP, justo antes del US Open, tercer Grand Slam de la temporada, que representará además el descenso marcado del tandilense Juan Martín Del Potro, alejado por lesión del circuito profesional.



Pella es el tenista albiceleste número 18 de la historia en llegar a este lugar del ranking, luego de una gran temporada en la que había iniciado en el puesto 66°.



Una curiosa situación es que el bahiense llegó al mismo sitio del ranking al que su actual entrenador José “Chucho” Acasuso arribó en 2006, en lo que significó el mejor puesto de su carrera.





Con su actuación en el Masters 1000 de Cincinnati, el bahiense llegó a los cien triunfos en el circuito ATP (contra 104 derrotas), una barrera que no se sobrepasa todos los días.



“A principios de año estaba por las 70 o más, entonces ganar así 30 partidos en un año para mi era una gran sorpresa“, contó Pella a la web oficial de la ATP.



Además, el español Roberto Bautista se coló por primera vez en su trayectoria entre los 10 primeros de un ránking ATP que sigue liderando el serbio Novak Djokovic, eliminado en semifinales del reciente Masters 1000 de Cincinnati por el joven ruso Daniil Medvedev, nuevo número 5.



Aunque Bautista (31 años) no levanta un título desde el pasado enero (Doha), sus semifinales en julio en Wimbledon y sus recientes buenos resultados en Cincinnati y en el Masters 1000 de Canadá le han dado un impulso decisivo para alcanzar su mejor posición histórica.



Pero el protagonista de los últimos días es Medvedev (23 años), que en agosto ha firmado tres semanas de ensueño, proclamándose finalista en Montreal (superado por el español Rafael Nadal, N.2) y Washington (Nick Kyrgios) y campeón en Cincinnati, luego de superar a Djokovic en semifinales y al belga David Goffin en la final.



Ese subcampeonato permite a Goffin subir 4 puestos en el ranking y sentarse en el N.15 a una semana del US Open, último Grand Slam de la temporada.



El suizo Roger Federer cierra el podio del ranking en tercera posición, a casi 1.000 puntos de Nadal.



— Clasificación ATP al 19 de agosto:



1. Novak Djokovic (SRB) 11.685 pts.



2. Rafael Nadal (ESP) 7.945.



3. Roger Federer (SUI) 6.950.



4. Dominic Thiem (AUT) 4.925.



5. Daniil Medvedev (RUS) 4.195 (+3).



6. Alexander Zverev (GER) 4.005.



7. Kei Nishikori (JPN) 4.005 (-2).



8. Stefanos Tsitsipas (GRE) 3.455 (-1).



9. Karen Khachanov (RUS) 2.890.



10. Roberto Bautista (ESP) 2.575 (+1).



11. Fabio Fognini (ITA) 2.510 (-1).



12. Borna Coric (CRO) 2.160 (+1).



13. Gael Monfils (FRA) 2.140 (+2).



14. John Isner (USA) 2.075 (+2).



15. David Goffin (BEL) 2.055 (+4).



16. Juan Martín Del Potro (ARG) 2.050 (-4).



17. Kevin Anderson (RSA) 2.050 (-3).



18. Nikoloz Basilashvili (GEO) 1.985 (-1).



19. Félix Auger-Aliassime (CAN) 1.750 (+2).



20. Guido Pella (ARG) 1.735 (+2).



…



21. Diego Schwartzman (ARG) 1.725 (+3).



32. Christian Garín (CHI) 1.321.



33. Fernando Verdasco (ESP) 1.310.



50. Albert Ramos (ESP) 1.019 (+1).



53. Pablo Cuevas (URU) 1.013 (-5).



56. Juan Ignacio Londero (ARG) 970 (-1).



63. Feliciano López (ESP) 903.



64. Pablo Carreño (ESP) 897 (-11).



68. Federico Delbonis (ARG) 869 (-2).



69. Nicolás Jarry (CHI) 865 (-2).



71. Pablo Andújar (ESP) 847 (-3).



76. Roberto Carballés (ESP) 787 (-1).



85. Hugo Dellien (BOL) 618 (+2).



91. Marcel Granollers (ESP) 576 (+2).



93. Leonardo Mayer (ARG) 565 (-11).



97. Jaume Munar (ESP) 550 (+1).



100. Thiago Monteiro (BRA) 532 (+2).