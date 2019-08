Jorge Rial prepara su retiro del mundo del espectáculo

Lunes, 19 de agosto de 2019

A poco de cumplir los 20 años con Intrusos, el conductor sostuvo que busca cambiar de rubro. Sus planes.





El 1° de enero del 2020 que viene, Intrusos comenzará su año número veinte al aire en la pantalla de América, pero además de marcar el inicio de una celebración que podría generar grandes momentos en el programa, esa fecha también puede dar el puntapié de la despedida de Jorge Rial del espectáculo.





Reflexionando sobre su carrera en Sobredosis de TV (C5N), el periodista detalló en los distintos momentos que vivió al mando de su programa, y afirmó que se sintió igual de cómodo tratando los cacelorazos que hubo en el gobierno de Eduardo Duhalde como también en los temas más particulares de la farándula, pero también reveló sus ganas de enfrentar el final de un ciclo.



Tengo que salir del espectáculo, ya está



“No sé cómo de qué tengo ganas. Estoy como tranqui, esperando algo. Me gustaría terminar los veinte años de Intrusos como para redondear, y después sí, salir del espectáculo”, confesó Rial.





“Tengo que salir del espectáculo, ya está. Creo que cumplí y que hay gente que viene que es mucho más talentosa. Hay otra manera de hacer el espectáculo, hay que adaptarse a los cambios y es muy difícil, entonces creo que voy por ese lado”, aseguró el conductor de América, que se inició en el periodismo de espectáculos televisivo trabajando como movilero en Indiscreciones, ciclo al mando Lucho Avilés que tuvo una gran éxito durante la década de 1990. Tras su pelea con el “pionero del chimento” en 1992, pasó a liderar otros programas del mismo género como El Periscopio (América, 1993-1994), El Paparazzi (Telefe/Canal 9, 1995-1997) y Paf! (América, 1999-2000).



Junto con Luis Ventura, Marcelo Polino, Sergio Company, Camilo García, Viviana Canosa, Marcela Coronel y Analía Franchín como compañeros, Rial comenzó Intrusos el primer día del año 2001 y siempre ha permanecido al frente, a excepción del periodo de licencia que se tomó durante el año pasado. Para el festejo del vigésimo aniversario, la gerenta de programación de América, Liliana Parodi y el histórico panelista del programa, Daniel Ambrosino, explicitaron sus ganas de que haya una importante reunión con todos aquellos que pasaron por el ciclo, aunque eso implicaría que haya una reunión previa entre el conductor y Ventura, quien tiempo atrás fue su socio y mejor amigo hasta que fuera desvinculado del programa en 2014 tras un escándalo por la relación extramarital que tuvo con Fabiana Liuzzi.





Respecto a su carrera con Intrusos, Rial declaró que se arrepiente de “una supuesta cámara oculta” a Marcelo Corazza, el ganador de la primera edición de Gran Hermano. “Cometí el error de no ver nada y salir al aire. En ese momento asumí las responsabilidades porque soy la cabeza de un equipo”, indicó en el programa de C5N, donde también hizo referencia al histórico escándalo de Beatriz Salomón, reiterando lo mismo que dijo días después del fallecimiento de la vedette y haber sufrido un gran repudio en las redes sociales a causa de este. El padre de Morena Rial reafirmó que la cámara oculta a Alberto Ferriols fue hecha por Punto Doc y que la actriz la vio en su programa por decisión propia. “Yo fui el único que intentó que tenga un resarcimiento por eso, y no quiso”, aseguró el periodista.



De cara a su incierto futuro, el conductor indicó que no ve con malos ojos ingresar a la política, aunque aseveró que no se sentiría cómodo con un cargo, sino más bien colaborando de otra manera.