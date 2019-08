Lavagna pidió buscar un “gobierno de unidad nacional que genere confianza”

La semana pasada, anunció la suspensión de su campaña preelectoral y pidió lo mismo al resto de los candidatos “hasta recuperar la estabilidad”.





Una semana después de las PASO —cuyos resultados desataron una devaluación del 30% en 5 días y la renuncia del ministro de Hacienda—el candidato presidencial Roberto Lavagna pidió buscar "la vía del consenso" para "lograr un gobierno de unidad nacional que genere confianza".





El postulante de la alianza Consenso Federal, a quien acompaña para la vicepresidencia el gobernador de Salta, Juan Urtubey, dijo que "estos son días de reflexión y consolidación de proyectos".



También, mediante su cuenta de Twitter, sostuvo que es una etapa "de diálogo para comprender al otro y estimularlo en su idea de que sí, se puede, pero la vía es el consenso para lograr un gobierno de unidad nacional que genere confianza, como venimos proponiendo desde #Consenso Federal".





La semana pasada Lavagna anunció la suspensión de su campaña preelectoral y pidió lo mismo al resto de los candidatos "hasta recuperar la estabilidad", y llamó a "convocar a una mesa de consenso para buscar soluciones para los más humildes".





En esa ocasión el ex ministro de Economía dijo que "la República atraviesa en estos días una de sus cíclicas crisis socioeconómicas y financieras, cuya magnitud y profundidad todavía es impredecible".



Tal como anunció Clarín la semana pasada, Fernández exploró, luego de su charla telefónica con Mauricio Macri, un punto de acuerdo con Roberto Lavagna, el ex ministro de Economía y actual candidato presidencial de Consenso Federal.



No lo hizo en persona: el contacto fue a través de Eduardo "Wado" De Pedro y Felipe Solá, dos de los operadores en los que Alberto F. delega gestiones sensibles, reservadas y de peso.