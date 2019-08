Lacunza recibió a Nicolás Dujovne para “acordar la transición”

Lunes, 19 de agosto de 2019

El flamante ministro de Hacienda se juntó en su casa con su antecesor. Antes, se había reunido con el titular del Banco Central, Guido Sandleris.





El flamante ministro de Hacienda de la Nación, Hernán Lacunza, recibió en la tarde de este domingo a su antecesor, el renunciado Nicolás Dujovne. Se trata de la tercera reunión en el día, y en su casa, de cara a la nueva y complicada gestión.



Como adelantó Clarín, la saga de encuentros comenzó con el equipo de Lacunza, a la mañana, y siguió con un encuentro con el titular del Banco Central, Guido Sandleris. En este cónclave, el nuevo ministro y el jefe de la entidad monetaria hablaron sobre dos puntos clave de la economía: el nivel del dólar y las reservas.



Si bien no quisieron dar mayores detalles, cerca de Lacunza aseguraron a este diario que la preocupación es por "recobrar la confianza y bajar los niveles de volatilidad. Estabilizar la situación".



La reacción de los mercados al triunfo de Alberto Fernández (y a la derrota de Mauricio Macri) fue pésima: se derrumbaron bonos y acciones y se dispararon el dólar y el riesgo país. Recién a mitad de semana comenzó a recobrarse cierta calma, pero ya con la divisa en torno a los 58/60 pesos.



En medio de esa situación de incertidumbre, el Presidente anunció una serie de medidas para morigerar el impacto del cimbronazo económico: mejoras en Ganancias, AUH y eliminación del IVA para productos de la canasta básica entre otros temas.



En ninguno de los anuncios participó Dujovne y por eso desde hace días se especulaba con su salida. Se concretó finalmente este sábado a la tarde. Y poco después, se confirmó la asunción de Lacunza, que dejaba su cargo de ministro de Economía provincial para asumir en Nación.





"La reunión de hoy (por este domingo) fue básicamente para acordar la transición", dijeron, escuetas, fuentes oficiales sobre el encuentro entre Lacunza y Dujovne.



El ahora ex ministro fue una pieza clave en el acuerdo con el FMI y un defensor a ultranza del déficit cero y la rigidez monetaria. Varios de sus compañeros de Gabinete vincularon esa gestión, con una economía que nunca pudo despegar, a la debacle electoral en las PASO.



Dujovne no estaba de acuerdo con los nuevos anuncios, porque, entre otras cosas, implicarán incumplir (una vez más) con el acuerdo con el Fondo, ya que aumentará el gasto y no se podrá alcanzar el prometido déficit cero. Se espera que una misión del organismo llegue próximamente al país para discutir el acuerdo. Será Lacunza el encargado de explicar la nueva situación. Otra más.