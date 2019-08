Lacunza se reunió con Guido Sandleris para discutir sobre el dólar y las reservas

Lunes, 19 de agosto de 2019

El flamante ministro de Hacienda de la Nación recibió en su casa al titular del Banco Central. Luego se juntó con su antecesor, Nicolás Dujovne.





Hernán Lacunza ni siquiera pudo ser oficializado como nuevo ministro de Hacienda de la Nación, porque su nombramiento se produjo durante un fin de semana. Pero por la magnitud de la crisis política y económica que intenta aplacar el Gobierno, sin embargo, ya entró en funciones este domingo.



El ex funcionario bonaerense, que reemplaza a un golpeado Nicolás Dujovne, renunciado tras los anuncios económicos del presidente Mauricio Macri, se reunió en la mañana de este domingo con el equipo que lo acompañaba en al gestión provincial. Y al mediodía recibió al titular del Banco Central, Guido Sandleris, con quien compartió la gestión en la provincia de Buenos Aires.







"El encuentro se realizó en la casa del ministro, donde Lacunza reunió a su equipo para preparar las primeras acciones de cara a su asunción. El encuentro (con Sandleris) se realizó durante el mediodía de hoy (por el domingo) y duró más de una hora el encuentro. Lacunza y Sandleris tienen una muy buena relación. Al inicio de su gestión, el entonces ministro bonaerense designó al hoy presidente del Banco Central como Subsecretario de Finanzas de la Provincia", dijeron a Clarín cerca del flamante ministro.



También confirmaron que en el encuentro se tocaron dos temas sensibles para ambas gestiones: el nivel del dólar, que el viernes cerró en torno a los 58 pesos; y las reservas de la entidad monetaria. "La mira esta en recobrar la confianza, bajar los niveles de volatilidad y estabilizar la situación", ampliaron las fuentes. No quisieron precisar, sin embargo, si hubo algún acuerdo sobre cómo actuar en caso de que vuelva la presión sobre la moneda norteamericana. ¿El Central intervendrá fuerte para contenerla o priorizará mantener el nivel actual de reservas?





"Fue una reunión de trabajo para ponerse al tanto de lo que vienen haciendo. Pero aún no hubo definiciones puntuales", aseguraron cerca de Sandleris a este diario.



El ganador de las PASO y amplio favorito para octubre, Alberto Fernández, ya dejó trascender su opinión sobre ambos temas: le parece bien un dólar a 60 y pidió cuidar las reservas para un eventual gobierno suyo. Se lo dijo al propio Macri cuando hablaron por teléfono días atrás.



Ya entrada la tarde, se produjo el encuentro entre Lacunza y Dujovne para evaluar la situación económica en general. "Básicamente fue para acordar la transición", dijeron cerca del nuevo ministro. "Con (Mauricio) ya habló por teléfono y se juntarían mañana (por el lunes)", ampliaron las fuentes a Clarín, aunque remarcaron que la cita con el mandatario aún no está cerrada.



Respecto a la reunión de Lacunza con su equipo económico, incluyó a Damián Bonari (su reemplazante en la Provincia), Sebastián Katz, Milagros Gismoni y Pedro Rabasa, entre otros. Fue un desayuno en la casa del ministro.



La urgencia en la asunción del flamante funcionario nacional quedó plasmada en su propio nombramiento: debió volverse de unas vacaciones en Neuquén para asumir el cargo más apuntado adentro y afuera del Gobierno.



- Por un lado, hay coincidencia generalizada de que la paliza electoral que le propinó Alberto Fernández a Macri el último domingo sólo se explica por una extensísima recesión económica.



- Y por el otro, ese resultado contundente desató una nueva crisis cambiaria, que llevó el dólar en cuestión de días de 46 a 58 pesos. Con ese panorama debe lidiar desde este fin de semana Lacunza.



El otro apuntado por la debacle electoral es el jefe de Gabinete, Marcos Peña. Pese a los rumores que lo daban fuera del Gobierno, por ahora sigue en su cargo. "No creemos que haya cambios en estos días", respondieron cerca del jefe de ministros sobre una eventual salida del propio Peña u otros funcionarios.



Respecto a la agenda de Lacunza, que asumiría formalmente recién el martes ya que este lunes fue declarado "día no laborable", se descuenta que aprovechará estas horas para preparar los primeros pasos que marcarán el arranque de su gestión y le propondrá al Presidente cuando se vean cara a cara.





El cambio de rumbo, respecto al déficit cero y la rigidez monetaria que impulsaba Dujovne, como parte del acuerdo con el FMI, quedó marcado por los anuncios que hizo el propio Macri tras la durísima derrota electoral. Entre otras cosas, congelamiento de naftas, mejoras en Ganancias para asalariados y bono para beneficiarios de AUH, y eliminación del IVA por tres meses para productos de la canasta básica.



Se supone que el camino de Lacunza debería ir por ese lado: menos señales al Fondo (cuyo acuerdo volverá a incumplirse y habrá que rediscutir) y más a los votantes. Como utopía o señal de supervivencia, en el Gobierno creen que deben mostrarse competitivos hasta el final.