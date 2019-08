Una adolescente murió mientras estaba de vacaciones en Punta Cana

Lunes, 19 de agosto de 2019

Melina Caputo, de 17 años, había viajado con familiares. Falleció producto de una descarga eléctrica. Emotivos mensajes en las redes sociales.





La tragedia golpeó la puerta de una familia sanjuanina, que atraviesa un momento de inmenso dolor después de la muerte de una de sus hijas.



Melina Caputo, de 17 años, disfrutaba junto a sus abuelos, hermanos y primos de unas vacaciones en Puna Cana, al este de la República Dominicana. Y según informaron, horas antes de regresar a la provincia cuyana, cuando volvía de una playa, subió a una especie de puente sin darse cuenta de que había un cable “pelado” en el piso.





De acuerdo al portal sanjuan8.com, la joven estaba en compañía de sus familiares cuando pisó el cable. La descarga eléctrica causó su muerte de inmediato; sus hermanos y primos no pudieron hacer nada.



La chica, que había estudiado en el Colegio Modelo de San Juan, había compartido una storie en su cuenta de Instagram antes de regresar a la provincia cuyana. "Me voy despidiendo", posteó mientras apuntaba su celular hacia un espejo en el que se la ve reflejada, sentada sonriente en una cama.





Tras conocerse la tragedia de Melina, las redes sociales se llenaron con mensajes de condolencias. Su hermano Leandro, por ejemplo, escribió: "Solo les pido que se tomen un momento y recen por el almita de mi hermana".



Uno de los jóvenes más cercanos a la chica, Niko (con k), con quien se mostraba muy a menudo, escribió un posteo conmovedor en su cuenta de Instagram.



"Una vez nosotros vimos una película donde a una chica se le moría el mejor amigo (o al revés, no me acuerdo), lloramos toda la noche y ella me dijo que si yo me moría no sabia que iba a hacer, no iba a poder vivir con todo ese dolor y siempre me iba a proteger de todo. yo le dije lo mismo, y que siempre libamos a estar juntos. Después ni nos preocupamos por eso porque los dos sabíamos que si nos íbamos a separar iba a ser dentro de muuucho tiempo, cuando los dos seamos muy viejitos. Pero nunca me imaginé que te iba a perder tan pronto.





Me enseñaste a abrirme más con las personas que quiero y poder hablar mis sentimientos y lo que me pasaba, me enseñaste a quererme a mi mismo por como soy y que valgo mucho, me enseñaste muchísimas cosas, pero lo mas importante fue que me enseñaste a amar y lo que se siente ser amado. No me alcanzan las palabras para decirte gracias por convertirme en la persona que soy hoy. También te quiero pedir perdón por todas las veces que te pelee y fui malo con vos, sos fuiste y vas a ser siempre la alegría de este mundo. Sólo queda poder verte en mis sueños donde se que vas a estar siempre", escribió el joven.