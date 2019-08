Una familia lo perdió todo al incendiarse su humilde vivienda

Lunes, 19 de agosto de 2019

En la mañana de hoy las llamas arrasaron con una casa en la que vivían una joven madre con sus dos hijas. Aseguran que sería intencional.





Esta mañana se registró el incendio de una humilde vivienda en el barrio Virgen de los Dolores de esta capital. Allí vivían una mujer con sus dos hijas de 1 y 5 años quienes afortunadamente no estaban allí.



Las pérdidas fueron totales y por eso solicitan la solidaridad de la ciudadanía para poder asistir a las daminificadas.



Según testimonios del lugar, este hecho no fue accidental y aseguran que dos hombres son los responsables. Denunciaron que como no pudieron robar procedieron a iniciar el fuego.