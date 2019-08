Salud realizó tareas de prevención de enfermedades vectoriales en la capital

Lunes, 19 de agosto de 2019

En el barrio Patono, el equipo de la Dirección General de Epidemiología eliminó criaderos del Aedes aegypti, transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya. También concientizó a los vecinos, con quienes se trabaja de manera articulada en ese aspecto.







El Ministerio de Salud de la Provincia, a través de la Dirección General de Epidemiología, realizó en el barrio Patono tareas de eliminación de criaderos del Aedes aegypti, mosquito transmisor del dengue y las demás enfermedades vectoriales como Zika y Chikungunya. En este sentido, también se trabajó junto con los vecinos de ese sector de la ciudad sobre concientización en el ordenamiento ambiental.



“Las brigadas recorrieron los domicilios del barrio Patono, trabajando en la eliminación de criaderos de Aedes aegypti. Esto es una estrategia que la recomienda la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para los periodos interbrote, es decir cuando no tenemos casos pero se trabaja en control de criaderos”, dijo el director general de Epidemiología, Gustavo Fernández.



“Esta actividad consiste en visitar las viviendas, en asesorar a los vecinos, en revisar con ellos los patios e indicarles cómo tiene que tratar o neutralizar y eliminar un criadero de mosquito y explicarles la implicancia que esto implica, de riesgo para la salud no solamente en lo que es dengue, sino también en Zika, Chikungunya y las demás enfermedades relacionadas al Aedes aegypti”, explicó el funcionario.



El funcionario remarcó que “esta estrategia no solo sensibiliza e informa, sino que también permite un trabajo coordinado con los vecinos a quienes se les deja una ficha, la cual es completada durante un mes con las actividades que realiza ese vecino en el marco del ordenamiento ambiental, de su patio”. “Luego, nosotros tras ese periodo volvemos para constatar las tareas que realizó y seguir trabajando de esta manera articulada”, agregó.