El Chino Garcé cumplió otro sueño: hizo su primer podio Lunes, 19 de agosto de 2019 El ex futbolista, que fue parte de la Selección en el Mundial de Sudáfrica con Maradona de técnico, terminó tercero en la categoría Fiat Competizione. Su emoción.



Ariel el Chino Garcé cumplió otro de sus sueños al conseguir su primer podio en la categoría Fiat Competizione, que se corrió en San Nicolás.



El ex futbolista de River, Rosario Central y la Selección argentina finalizó tercero y festejó a lo grande, ya que se trataba de su segunda carrera.





“Parece poco, pero para mí que vengo de otro deporte me entusiasmó. Esta es una de mis primeras aventuras. Mi vida es una sorpresa”, expresó Garcé al término de la carrera.



El tandilense, quien fuera convocado por Diego Maradona al Mundial de Sudáfrica 2010, dijo que este podio lo alentará a seguir entrenando y esforzándose para sorprender en el automovilismo nacional.



“Fue tremenda la carrera porque largué de atrás y delante de mí se tocaron, pasé adelante, quedé segundo. Entró el Pace Car y después me fui afuera, sentí como un nerviosismo o ansiedad. Luego volví a pista y en la última parte, faltando dos vueltas, se neutralizó nuevamente la carrera, que me acerqué al pelotón, ahí tuve unas maniobras lindas, pude pasar a dos y me acomodé tercero”, describió el Chino Garcé ante los micrófonos de Carburando.