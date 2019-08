Chacarita y All Boys aburrieron en el inicio de la Primera Nacional Viernes, 16 de agosto de 2019 Jugaron muy mal en el comienzo de la renovada categoría y terminaron empatados sin goles.



Pelotazo de un lado, pelotazo del otro. Una pifia por aquí, una pifia por allá. Pases que terminan en los pies equivocados. El estreno de la Primera Nacional fue un concierto de errores e imperfecciones. Si bien es cierto que los jugadores todavía deben adaptarse al ritmo de competencia, producto de la larguísima pretemporada, Chacarita y All Boys dejaron mucho que desear. Las intenciones estuvieron a la orden del día, pero a las piernas les costaron hacerle caso a lo que la cabeza mandaba. Sí, muchas intenciones y poco resultado a la vista.



Ante el comienzo de un nuevo torneo con una formato novedoso (dos zonas de 16 equipos, dos ascensos y misma cantidad de descensos, con el agregado de la eliminación de los promedios), los dos iniciaron con la ilusión de pelear por un lugar en la Superliga. Después de una temporada 2018/19 diametralmente opuesta (Chaca terminó anteúltimo en la BN y el Albo logró el ascenso desde la B Metropolitana), se plantearon un horizonte al que costó observar en San Martín.





Con seis debuts -Sebastián Cuerdo, Brian Mieres, Salvador Sánchez, Adrián Torres, Nico Da Campo e Ignacio Cacheiro-, el Funebrero intentó ser un equipo vertical, rápido y de transiciones veloces. Pero el plan del DT Patricio Pisano no se cristalizó. Claro, el Burrito Rivero tuvo poco control de la pelota y Da Campo no pesó en la mitad de la cancha.



Pese a tener una formación prácticamente nuevita -entre los titulares sólo Joaquín Pucheta y Santiago Bustos lograron el ascenso-, la visita mostró una mejor versión a partir de las constantes escaladas de Adrián Martínez por la derecha y los movimientos de Diego Jara para inquietar arriba. ¿Situaciones de gol? Una por lado: Cuerdo le ahogó el grito a Jara tras un cabezazo y una aparición sorpresiva de Mieres que terminó en las manos de Pucheta.



En el complemento, Chacarita sacó el pie del acelerador, bajó las revoluciones y, con poquito, mejoró. Como si fuera poco, los de Floresta sintieron el esfuerzo hecho en el PT y bajaron su rendimiento. Así, les costó llegar con peligro y le dejaron la iniciativa a un rival que estuvo cerca de aprovecharlo. Sí, cerquita. Porque el palo le negó el 1-0 a Lucas Cano, luego de un tiro libre, y más tarde lo hizo el arquero tras un remate de larga distancia. Casi...



La síntesis

CHACARITA (0): Sebastián Cuerdo; Brian Mieres, Alan Robledo, Salvador Sánchez, Adrián Torres; Joaquín Ibáñez, Diego Rivero, Nicolás Da Campo, Yair González; Lucas Cano e Ignacio Cacheiro. DT: Patricio Pisano.



ALL BOYS (0): Joaquín Pucheta; Adrián Martínez, Nicolás Zalazar, Facundo Cardozo, Santiago Bustos; Santiago Lebus, Sebastián Navarro, Daniel Ibáñez, Nicolás Igartúa; Facundo Callejo y Diego Jara. DT: Solchaga/Bartelt.



CAMBIOS: ST 16m A. Espeche X Ibáñez (A), 27m I. Bailone X Da Campo (C), 30m M. Casa X González (C), 31m G. García X Lebus (C), 36m A. Cardozo X Callejo (A) y 39m E. Alderete X Cacheiro (C).



AMONESTADOS: Robledo (C); Bustos y F. Cardozo (A).



CANCHA: Chacarita (muy buena).



DETALLE: Se jugó a puertas cerradas.



ÁRBITRO: Leandro Rey Hilfer (5).