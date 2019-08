Caso de pornografía infantil: Allanan oficinas del microcentro Viernes, 16 de agosto de 2019 El procedimiento se realizó por calle La Rioja al 900. Secuestraron computadoras y celulares por una investigación que es encabezada por el Juzgado de Instrucción Nº 3. Por el momento no hay personas detenidas.





Por orden del Juzgado de Instrucción Nº 6 se diligenciaron allanamientos en tres oficinas del microcentro en el marco de una investigación por supuesto tráfico de pornografía infantil. Se secuestraron computadoras y celulares que serán peritados. Por el momento no hay personas detenidas.

El procedimiento se llevó a cabo ayer a la mañana, pasadas las 11, en oficinas ubicadas por calle La Rioja al 900, entre Junín e Yrigoyen de la capital correntina.

Al lugar llegó un grupo de policías de la División de Delitos Complejos que de manera simultánea requisaron las oficinas.

La orden de la jueza Graciela Ferreyra fue secuestrar todo tipo de equipo y elemento informático para ser peritado.

Los policías realizaron un inventario de todos los objetos, entre ellos computadoras y celulares, que fueron subidos a una camioneta de la fuerza y trasladados a la dependencia.

El procedimiento, que llamó la atención a transeúntes, fue supervisado por la Fiscalía de Instrucción Nº 3 en turno, cuya titular es Mónica Espíndola.

Las oficinas lindan con dos locales dedicados a la venta de ropa. Los mismos comerciantes se mostraron asombrados por la presencia de efectivos.

No trascendieron detalles del origen de la causa ni las personas que se encuentran implicadas, pero se supo que una mujer estaría seriamente comprometida.

Ahora se aguarda el resultado de las pericias realizadas a los celulares y computadoras.