Horóscopo para hoy 16 de agosto del 2019 Viernes, 16 de agosto de 2019 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Tomate un momento para reflexionar sobre ciertas cuestiones importantes para ti. Esto te abrirá los ojos a la hora de decidir.



Amor: No permitas que los sentimientos del momento nublen tu visión a futuro en la pareja. Procura meditar antes de decidir.



Riqueza: No permitas que el caos que se desatará en tu ambiente laboral afecte tu concentración o rendimiento. Abstráete completamente.



Bienestar: No permitas que la duda te invada luego de haber tomado una determinación sobre el destino de una relación que sabes no es para ti.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Tendrás que sacar lo mejor de ti para que tus colegas se intimiden contigo. No dejes que traten de superarte o pisotearte.



Amor: Es tiempo de que incluyas a tu pareja en tus planes ya que la relación está cada día más sólida y no hay nubarrones en el horizontes.



Riqueza: Serás de los pocos que logrará sobresalir en el trabajo. Te sentirás satisfecho con los logros conseguidos. Bien merecido.



Bienestar: Escucharás un secreto que roza tu círculo más íntimo. Trata de ser discreto y no estar desparramándolo por cualquier parte.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Hoy será una jornada llena de problemas y contratiempos. Pero recuerda que al mal tiempo, lo mejor es tener buena cara.



Amor: No bastará con que llenes a tu pareja de regalitos y flores. Lo que hiciste merece una disculpa sincera y de corazón.



Riqueza: Este será un período fructífero en lo que respecta a lo económico. Podrás expandirte y obtener buenos dividendos.



Bienestar: Hoy no tendrás ganas de hacer nada, ni siquiera las tareas cotidianas. Pero tendrás que sacar voluntad de algún lado y cumplir.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Tu cuerpo te hará entender que es la hora de buscar un reemplazo para tus obligaciones, al menos temporalmente.



Amor: No podrás desarrollar una relación duradera si no te das la oportunidad de mostrarte tal cual eres. Medítalo.



Riqueza: Mantén todo aquello que no tiene que ver con tu trabajo fuera de tu mente cuando desarrolles tus actividades laborales.



Bienestar: No te permitas ser manipulado por aquellos que conocen tus debilidades. Utiliza tu voluntad para superarlas y lograr salir adelante tu mismo.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Serás impactado por ciertos pensamientos que abrirán usa serie de puertas para ti que antes permanecían cerradas. Aprovéchalo.



Amor: En el dialogo reside la capacidad de la pareja de proyectarse a futuro. Desarróllalo a su máxima expresión.



Riqueza: Lograrás mejores resultados a nivel laboral si puede llegar a tomar cariño a el trabajo que desarrollas.



Bienestar: Las decepciones que nos tocan vivir nos marcan a todos de una forma u otra. Esta en nosotros el perder la esperanza y desfallecer o seguir adelante.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Los trámites no serán tu fuerte el día de hoy, ya que sufrirás demoras, los embates propios de la burocracia y algunos percances con empleados.



Amor: Modérate al momento de expresar las críticas hacia los familiares de tu pareja. Recuerda que tú la elegiste a ella, no a su familia.



Riqueza: Tendrás que gastar un poco menos de lo que gastas normalmente porque se avecinan tiempos de vacas flacas. Hazte una reserva.



Bienestar: Hoy será un día para el recuerdo porque te sucederá algo que te resultará extraño y llamativo. Quedarás sorprendido por un buen tiempo.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Tu vida social pasará en estos días por su mejor momento. Tus amistades pedirán cita con tiempo para poder tener una cena contigo.



Amor: El plano afectivo no se quedará atrás. También tendrá cosas que reclamarte, pero eso podrás solucionarlo con un poco de cariño.



Riqueza: Tienes que ser paciente. Controla tu carácter y concentra las energías en trabajar para forjarte un futuro mejor.



Bienestar: Te encantará, y revitalizará tu cuerpo y tu mente, conversar con tus amigos y sacar toda tu expresividad interna.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: No responderás de la manera que lo haces habitualmente. Lo mejor será que le pidas perdón, pero de manera sincera.



Amor: Tu pareja espera que seas más romántico con ella, incentivala con nuevas ideas y proposiciones. Que no se vuelva una amistad.



Riqueza: Etapa en la que tendrás que decidir si continuar con el negocio que tienes o dar un giro y comenzar una nueva actividad.



Bienestar: Te pedirán un consejo respecto a temas hogareños, pero no sabrás qué responder. Asume la falencia y sigue adelante.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Tu inspiración no funcionará bien el día de hoy porque tú estarás en un lugar y tu mente andará vagando por quién sabe dónde.



Amor: Tienes que mostrarte más comprensivo con tu pareja porque no está pasando por un buen momento. Sé un apoyo para ella.



Riqueza: En el trabajo o en el estudio las cosas marcharán de las mil maravillas ya que has trabajado de manera correcta y con esfuerzo.



Bienestar: No es momento de estar presumiendo lo que tienes delante de personas que tienen menos que tú. Sé más humilde.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Es importante aprender a comunicarse de manera fehaciente con las personas que te rodean, será la única manera de evitar roces.



Amor: Generarás en una persona sentimientos tan fuertes que pueden llegar a ser peligrosos. Ten cuidado de con quien te relacionas.



Riqueza: Vivirás ciertas decepciones a nivel laboral durante la jornada de hoy. No te desanimes, inténtalo de nuevo.



Bienestar: La soledad nos trae consigo una multitud de formas de comunión con nosotros mismos, pero nos hace caer en el circulo vicioso de aislamiento.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: No puedes permitirte permanecer callado todo el tiempo. Deberás aprender a mostrar tus emociones o sufrirás en gran manera.



Amor: Enfrenta los retos de la pareja entre dos. No tiene sentido que tu pongas todo el peso n tus hombros. Dialógalo detenidamente.



Riqueza: Abras estado a un paso del éxito, pero no lograrás alcanzarlo. No te desanimes, tienes lo que se necesita, continua.



Bienestar: En un mundo donde cada uno corre por salvarse solo y reinan el egoísmo y la soberbia, procura rescatar los valores básicos de la familia.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Sé más preciso al momento de pedir las cosas puedes generar un sinfín de frustraciones si no eres claro. Mantén la calma.



Amor: Tienes que ser más firme con tus familiares y amigos. No puedes dejar que se sigan entrometiendo en tu vida privada.



Riqueza: Te sacarán de tu rutina en tu trabajo y no sabrás qué hacer ni por dónde comenzar. Asume que eres un animal de costumbres.



Bienestar: Hoy no podrás hacer todo lo que tú quieras porque alguien te tendrá de acá para allá. No permitas que te dominen a su antojo.