Alrededor de 60 esterilizaciones a mascotas se realizaron en el barrio Itatí

Viernes, 16 de agosto de 2019

A esto se suman desparasitaciones y vacunación antirrábica. Los vecinos, pese a la gélida mañana se acercaron con sus animalitos para realizarles distintos controles. El viernes el programa Mascotas Saludables acompañará a Delegaciones Municipales en el Esperanza.





Pese a la fría mañana de este miércoles, cientos de vecinos se acercaron a la Delegación de Placido Martínez, ubicada en las inmediaciones de pasaje Garrucho y Rio Paraná. El viernes junto con el programa de Delegaciones Móviles, las atenciones veterinarias tendrán lugar en el barrio Esperanza -Isaco Abitbol y Pasaje Revidatti-.

“A pesar del frio tuvimos un gran acompañamiento hicimos desparasitaciones, control de las mascotas y la vacunación antirrábica. Con las esterilizaciones llegamos a alrededor de 60” indicó el Director General de Zoonosis, Ricardo Sánchez.

María Elvira, vecina de la zona aseveró: “Nos hace falta en el barrio porque hay muchos animales que están sarnosos yo tengo cuatro en mi casa que no los pude traer a todos. Agradecemos a la Municipalidad por esto”.

Ramón del barrio Jardín calificó como “Buenísimos este programa, especialmente para las perras para que no tenga más crías”.

Por su parte, Dora se acercó por las castraciones que “hacían falta en el barrio”, dijo. “Vinieron en varias oportunidades y yo no pude acercarme ahora si vine y acá hace falta, hay muchas perras que tienen cría y más cría y agradecemos al municipio lo que están haciendo”, sentenció.



TENENCIA RESPONSABLE

Como en cada operativo, se recuerda que quienes deseen realizar esterilizaciones gratuitas a perros y gatos, -para ser atendidos- deben asistir con 12 horas de ayuno sólido y 6 horas de ayuno liquido (en el caso de castraciones). “Con el frio que está haciendo debe traer una mantita y una correa para protección del animal después que sale de la intervención quirúrgica”, recordó Sánchez.

Como forma de organizar la atención y agilizar las prestaciones, el propietario de cada mascota debe inscribirla el día hábil previo en la Delegación Municipal correspondiente a cada barrio.