Evacuaron la Bombonera por amenaza de bomba

Viernes, 16 de agosto de 2019

Un llamado anónimo al 911 alteró los ánimos en Boca por un presunto artefacto explosivo en el estadio. Tras el trabajo de los bomberos, volvió la calma al club.





No es la primera vez y seguramente no será la última pero como siempre que ocurre hay que seguir el protocolo estipulado por los bomberos y la policía por lo que este jueves fue evacuada la Bombonera luego de un llamado anónimo al 911 que alertaba de un artefacto explosivo dentro de las instalaciones del club Boca Juniors.



El escuadrón de la Policía de la Ciudad ordenó la inmediata evacuación de todos los empleados cuando pasadas las cuatro de la tarde llegó el alerta sobre una bomba. El siguiente paso fue rastrillar cada rincón del club hasta asegurarse que no hubiera ninguna amenaza real y permitir el regreso a las actividades habituales.



Por otra parte la Justicia ya tomó cartas en el asunto e inició una investigación en el juzgado federal 5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, para intentar ubicar a la persona que realizó el llamado anónimo en la causa caratulada como intimidación pública.