Provincia otorga nuevos aumentos y refuerza la inversión salarial en $800 millones

Viernes, 16 de agosto de 2019

El gobernador Gustavo Valdés definió incrementos salariales que alcanzan a todos los sectores, beneficiando a los activos, jubilados y pensionados del sistema previsional correntino. Los alcances fueron comunicados en conferencia de prensa este medio día por parte del ministro de Hacienda y Finanzas Marcelo Rivas Piasentini y su equipo.





El gobernador Gustavo Valdés resolvió nuevas medidas salariales a favor de los agentes de la administración pública provincial que refuerzan y elevan la inversión salarial en $800 millones. Los aumentos van de $1.000 en las Asignaciones Familiares, incrementos en los adicionales plus remunerativos y otorgamientos entre septiembre y octubre de mejoras para todos los sectores tanto activos como jubilados y pensionados.



Los anuncios fueron confirmados este mediodía en rueda de prensa a cargo del ministro de Hacienda y Finanzas Marcelo Rivas Piasentini, quien estuvo acompañado de los subsecretarios de Hacienda Patricio Caranto, de Finanzas Juan Pablo Peloso, y de Tecnología de la Información (SUSTI) Federico Ojeda.



Entre las medidas resueltas por el gobernador Valdés están el aumento de $1.000 en las Asignaciones Familiares, en dos tramos –septiembre y octubre-; elevar a $2.900 el plus remunerativo actual de $1.300; ascender a $6.500 el adicional remunerativo actual de $5.800; y se otorgan los aumentos a octubre de lo previsto a noviembre.



La conferencia de prensa del ministro Rivas Piasentini se desarrolló en el Salón de Acuerdos del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia.





POLÍTICA SALARIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL



MEDIDAS SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2019





PLUS REMUNERATIVO AUMENTA DE $1.300 A $2.900







Aumento de $1.600 –en dos tramos- del actual adicional mensual remunerativo de $1.300:







§Primer tramo: Septiembre pasa de $1.300 a $2.500 de bolsillo.











Desde el mes de OCTUBRE:







§Segundo tramo: Octubre, se otorga este mes el incremento previsto para noviembre de $400; el beneficio asciende a $2.900.



§







PLUS REMUNERATIVO AUMENTA DE $5.800 A $6.500







Se incrementa el monto en dos tramos:







§Primer tramo: Septiembre, se eleva de $5.800 a $6.100 de bolsillo.







Desde el mes de OCTUBRE:







§Segundo tramo: Octubre, se otorga este mes el incremento previsto para noviembre de $400, asciende a$6.500.







INCREMENTO DE $1.000 EN ASIGNACIONES FAMILIARES







Aumento en dos tramos –septiembre y octubre-:







§Primer tramo, Septiembre: Aumento de $500 en la Asignación por hijo; pasa de 2.500 a $3.000.



§Septiembre: Aumento de $500 en la Asignación por Persona discapacitada; pasa de $4.500 a $5.000.







Desde el mes de OCTUBRE:







§Segundo tramo, Octubre: Aumento de otros $500 en la Asignación por hijo; pasa de $3.000 a $3.500.



§Octubre: Aumento de otros $500 en la Asignación por Persona discapacitada; pasa de $5.000 a $5.500.





AUMENTOS POR SECTORES





SECTOR DOCENTE





Desde el mes de SEPTIEMBRE:







§Aumento de $200 al Básico.



§Además $200 al Fondo Compensador Docente Provincial, siguiendo criterio FONID.







Se otorga desde OCTUBRE lo previsto para NOVIEMBRE:







§Se incorporan $380 de blanqueo.



§Se incrementa $600 al Fondo Compensador Docente Provincial, siguiendo criterio FONID.





ADMINISTRACIÓN CENTRAL (NO INCLUYE DOCENTES NI SEGURIDAD)



Desde el mes de SEPTIEMBRE:







§Aumento del 5% de la asignación de clase en todas las categorías.



§Además $300 netos de bolsillo al concepto 134 para la escala única de remuneraciones.







Se otorga desde OCTUBRE lo previsto para NOVIEMBRE:







§Aumento del 5% de la asignación de clase en todas las categorías.



§Además $300 netos de bolsillo al concepto 134 para la escala única de remuneraciones.





VIALIDAD PROVINCIAL





Desde el mes de SEPTIEMBRE:







§Aumenta del 5% el Valor Básico.







Se otorga desde OCTUBRE lo previsto para NOVIEMBRE:







§Aumenta del 5% el Valor Básico.