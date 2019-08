Bebelo Reynoso va a juicio oral por abuso de armas

Viernes, 16 de agosto de 2019

El futbolista de Boca está acusado de participar de un tiroteo en 2017 en un barrio humilde de Córdoba. En su momento, negó todos los cargos.





La Cámara de Casación confirmó este jueves la elevación a juicio oral de la causa que tiene como acusado al futbolista de Boca Emanuel Bebelo Reynoso por el presunto delito de abuso de armas en un confuso episodio ocurrido en mayo de 2017, cuando desde un auto se efectuaron varios disparos.



Según la acusación de la fiscal Eugenia Pérez Moreno el talentoso futbolista está imputado por el delito de abuso de armas de fuego en calidad de partícipe necesario. Se estipula que el juicio comenzará en los primeros meses del año próximo.



El episodio en cuestión ocurrió en mayo de 2017 en el Barrio Ituzaingó de Córdoba cuando Bebelo todavía jugaba en Talleres y verse involucrado en este asunto policial le costó en ese entonces el castigo de Frank Darío Kudelka quien lo marginó del clásico frente a Belgrano pese a ser uno de sus jugadores favoritos del plantel.



Hubo varios vehículos con impactos de balas y en el lugar se encontraron una docena de vainas servidas correspondientes a una pistola calibre 9 milímetros, y otra de calibre 22.



El volante fue trasladado a la comisaría como presunto sospechoso del hecho junto a Nahuel Ángel Carnero, alias Chochán y otro amigo identificado como “El Monito” Barrera. Quedó comprobado que el auto en el que se encontraba de Reynoso participó de los hechos aunque el jugador negó todos los cargos.



“He estado en algunos lugares en los que no debía estar. En el barrio pasan cosas que uno no puede manejar. Me he criado viendo tiroteos con la Policía”, confesó Bebelo hace unos días después en una entrevista con el diario Clarín.