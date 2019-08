Santiago Silva dio positivo en un control antidopaje

Jueves, 15 de agosto de 2019

Al delantero le detectaron niveles altos de testosterona. Fue en abril cuando todavía jugaba para Gimnasia. Esperan la contraprueba.







Un caso de doping sacude al fútbol local: el delantero de Argentinos, Santiago Silva dio positivo en un encuentro de la Superliga pasada, cuando jugaba para Gimnasia.



Según trascendió, el futbolista ya fue notificado tras el primer resultado de los análisis y se espera una contraprueba que determinará la sanción definitiva. Por el momento, Silva quedó suspendido de forma provisoria y no podrá jugar en el Bicho.



Desde Argentinos confirmaron la noticia a Clarín e informaron que el futbolista fue sancionado porque le detectaron "niveles altos de testosterona".



El club de La Paternal planea realizar una apelación ya que considera injusto que el futbolista no pueda cumplir su función en el equipo por un hecho del que no estaban enterados y que ocurrió hace cuatro meses.



El doping de Silva se dio en el análisis realizado tras el partido que jugaron Gimnasia y Newell's el 12 de abril en el Bosque y que ganó el conjunto rosarino en el cierre con gol de Maxi Rodríguez 1-0.



En ese encuentro, correspondiente a la ida de la primera fase de la Copa Superliga (en la revancha el Lobo lo dio vuelta y avanzó), el Tanque saltó al campo de juego a los 35 minutos del segundo tiempo en lugar de Lorenzo Faravelli.



Desde su llegada a Argentinos a mitad de año, Silva jugó como titular los cuatro partidos que disputó el equipo: la serie que finalizó en eliminación en octavos de final de la Copa Sudamericana ante Colón y los dos empates por Superliga, el 1-1 ante River en el debut y el 0-0 en mar del Plata contra Aldosivi.