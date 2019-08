El idioma y la falta de pretemporada, los problemas de Benedetto en Marsella

Jueves, 15 de agosto de 2019

Dimitri Payet, una de las figuras del Olympique, y André Villas-Boas, DT del equipo, contaron intimidades sobre las dificultades del Pipa en su nuevo club.





Darío Benedetto atraviesa un proceso de adaptación el Olympique de Marsella. Si bien ya debutó con su nueva camiseta, no se le está haciendo sencillo el día a día en Francia. Al menos eso es lo que reveló Dimitri Payet, una de las figuras del equipo.





"La semana pasada tuvimos poco tiempo para trabajar juntos. Por el momento, fuera del campo, diría que está un poco atrasado con la barrera del idioma. No habla con todos. Pero adentro del campo, tiene carácter y no se aburre con la pelota. Nosotros tenemos que ayudarlo a que se convierta en el 9 del Olympique", contó el experimentado volante.





André Villas-Boas, director técnico del Olympique, también se refirió al Pipa, pero él se expresó sobre los inconvenientes físicos con los que llegó el ex Boca.



"El problema de Benedetto es que no hizo la preparación normal. Así que tratamos de hacer que encuentre su forma. Ahora tendremos un poco de tiempo para que se ponga en buenas condiciones. Tenemos que esperar para que se ponga bien físicamente, sabemos que es un jugador completo", dijo el entrenador en conferencia de prensa.