Corrientes avanza en la búsqueda de datos sobre la comunidad LGBTIQ

Jueves, 15 de agosto de 2019

Funcionarios del Gobierno provincial, representantes de organizaciones civiles que nuclean al sector, del Inadi y de la UNNE aúnan ideas y proyectan estrategias a fines de tener cifras concretas sobre los aspectos sociales, económicos, sanitarios, educativos, laborales y de vivienda del colectivo en la provincia.





En Corrientes se comenzó a trabajar en planificaciones que apuntan a la obtención de datos específicos sobre la comunidad LGBTIQ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans, Intersexuales y Queers), para lo cual la Provincia ya se puso en contacto con representantes de organizaciones civiles, académicos y de diversos sectores.



En ese sentido, se concretó una reunión con el propósito de iniciar la planificación de un proyecto de investigación que brinde datos provinciales acerca de la situación actual del colectivo LGBTIQ, en todo lo concerniente a aspectos sociales, económicos, sanitarios, educativos, laborales y de vivienda.



Para ello, se apuntará a la obtención de datos mediante encuestas y relevamientos, entre otros mecanismos, apuntando al Censo 2020 que desarrollará el Gobierno nacional, a través del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec) en todo el país.



Se trata de un hecho sumamente innovador, teniendo en consideración que, de lograrse la inclusión de estos datos en el próximo censo, Corrientes sería pionera en esta actividad, ya que en todo el nordeste argentino no existen estadísticas oficiales de la población LGTBIQ. En consecuencia de ello, los participantes del encuentro coincidieron en enfatizar que “es una iniciativa no solo destacable en Corrientes, sino en todo el nordeste”.



De la reunión participaron, en representación del Gobierno provincial, la coordinadora del Área de Salud en la Diversidad del Ministerio de Salud Pública, Iliana Tognola; la directora de Diversidad y Género de la Provincia, Maite Vara; el titular de la Subsecretaría de Sistemas y Tecnologías de la Información (Susti), Federico Ojeda; y el director de Estadísticas y Censos, Juan Francisco Bosco.



También estuvieron referentes de 100% Diversidad y Derechos, como así también los coordinadores provinciales de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA), Dylan Elías Cardozo y Solange Ayala; y del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), a través de la coordinadora del área de Medicina Familiar de esa casa de estudios, Diana Cabral.



“Se trata de la búsqueda de un nuevo enfoque de diversidad apuntando al Censo 2020, que es un pedido que había realizado la organización 100% Diversidad y Derechos al Indec, que se está analizando y que Corrientes quiere apoyarlo”, explicó Iliana Tognola.

A su vez, la coordinadora del Área de Salud en la Diversidad del Ministerio de Salud Pública aseguró que, a partir de este primer encuentro, se avanzará en todas las gestiones tendientes a concretar la elaboración de una encuesta, relevamiento y/o investigación, a fines de que la Provincia cuente con datos precisos sobre la situación del colectivo en Corrientes: “Por ejemplo, qué cantidad de personas son, qué porcentaje representan teniendo en cuenta la población total de la provincia, cuáles son las problemáticas principales, etcétera”, afirmó, y amplió lo expuesto al remarcar que las principales temáticas tienen relación con cuestiones socioeconómicas, sanitarias, educativas, de acceso laboral y de viviendas.



“Es importante trabajar desde la Provincia con los diferentes organismos, a fines de tener datos específicos. La comunidad quiere, prioritariamente, dos cosas: una, conocer su población total, para lo cual hay que congeniar estrategias; y por otro lado, tener encuestas sobre lo que piensa la sociedad al respecto”, indicó por su parte el director de Estadísticas y Censos de la Provincia.



En ese sentido, Bosco subrayó que la Dirección de Estadísticas aportará toda la metodología necesaria para que los datos cuenten con un sustento específico, científico y metodológico, lo cual se desarrollará desde la Subsecretaría de Sistemas y Tecnología de la Información: “Estamos abiertos a la comunidad, a recibir propuestas y escuchar ideas”, señaló, tras lo cual consideró como aspecto fundamental “apoyarnos en la experiencia que tienen desde la Nación, con quienes ya estamos en contacto”.



Trabajo continuo

“Nos vamos a reunir inicialmente cada 15 días, para ir socializando los avances. Entre las asociaciones, Desarrollo Social, Salud y la UNNE vamos, por nuestra parte, a cruzar las bases de datos que tenemos actualmente acerca de las personas que integran el colectivo y que se acercaron a los servicios del Gobierno o a las asociaciones, para tener un primer panorama al respecto”, adelantó Tognola.



Durante la reunión, integrantes de la asociación 100% Diversidad y Derechos se comprometieron a acercar próximamente a la Dirección de Estadísticas y Censos los datos de todas las provincias en las cuales la organización se contactó con los funcionarios del área. Esto se producirá con el objeto de congregar a los directores de la región a fin de trabajar de forma mancomunada, para así avanzar esta propuesta de incluir un enfoque de diversidad en el Censo 2020 que, tras pasar por todos los controles y análisis en el orden provincial, luego sería dirigida a la Nación para su consideración.



“Vemos un compromiso real”

Uno de los coordinadores provinciales de la ATTTA, Dylan Cardozo, demostró su satisfacción tras la reunión desarrollada ya que, según recalcó, se trata de una iniciativa innovadora que no cuenta con precedentes en la provincia.



“Esta primera reunión fue el puntapié inicial para realizar el primer censo provincial de la población LGTBIQ, lo cual me parece sumamente importante porque todos los datos estadísticos que pueda aportar este censo realmente van a dar la visibilidad de toda nuestra población, lo que desde ATTTA hace bastantes años que venimos esperando, pero no contábamos con instituciones como las que participan ahora, de las que ahora vemos un compromiso real”, celebró.