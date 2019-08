Zaira Nara estaría esperando su segundo hijo

Durante los últimos meses, los rumores de que Wanda Nara estaría embarazada se instalaron en todos los medios de comunicación. Sin embargo, este martes en Intrusos aseguraron que la que está en la dulce espera es su hermana, Zaira.



"Zaira sería la que está esperando a su segundo hijo. Con Marcela Tauro teníamos el mismo dato. A mí me llega el rumor por parte de Nara y a Tauro le llegó por otro lado", informó Débora D'Amato.



Además, Damián Rojo expresó: "Cuando Wanda puso ‘soy muy feliz’, empecé a investigar. La semana pasada me dijeron que era Zaira la que estaba embarazada, le pregunté por Twitter y no me respondió. Eso yo lo tomo como un sí".



Zaira ya es mamá de Malaika (3), a quien tuvo con su pareja Jakob von Plessen.