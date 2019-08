Katy Perry fue acusada de agresión sexual por un modelo

Miércoles, 14 de agosto de 2019

El denunciante aseguró que la cantante lo desnudó a la fuerza en una fiesta para que todos vieran sus órganos sexuales. Este es el segundo escándalo que ensombrece la carrera de la cantante en los últimos meses





El modelo Josh Kloss, quien participó en el video musical de "Teenage Dream", de Katy Perry, aseguró que la cantante lo desnudó a la fuerza en una fiesta para que todos vieran sus órganos sexuales, lo que de acuerdo con él, equivale a una agresión sexual.



Kloss, de 38 años de edad, denunció a la famosa a través de una serie de mensajes que compartió en su cuenta de Instagram. En ellos, describe cómo era la dinámica con la estrella del pop afuera y dentro del escenario.



De acuerdo con él, Perry se mantenía distante cuando estaban en público, pero su comportamiento era otro en el momento que se quedaban solos. Dijo además que se encontró con ella en varias ocasiones luego de su divorcio con Russell Brand.



Kloss afirma que él y Perry se encontraron varias veces después de su divorcio, y fue cuando supuestamente ocurrió la agresión.



"Esa vez llevé conmigo a una amiga que se moría por conocerla", recordó Kloss. "Era la fiesta de cumpleaños de Johny Wujek en Moonlight Rollerway. Y cuando la vi, nos abrazamos y ella todavía era mi enamorada. Pero cuando me volví para presentarle a mi amiga, jaló mi ropa hasta mostrar a un par de amigos y a la multitud mi pene", señaló el modelo.



"¿Te imaginas lo patético y avergonzado que me sentí? Solo digo esto ahora porque nuestra cultura se basa en demostrar que los hombres de poder son perversos. Pero las mujeres con poder son igual de desagradables", escribió.



Kloss señaló que los representantes de la cantante lo hostigaron para que no hablara públicamente sobre lo sucedido con Katy Perry. Incluso dijo que editaron un par de sus entrevistas.







En su cuenta de Instagram, publicó lo que, según él, era una captura de pantallas de las conversaciones que tuvo con el equipo de Perry.



Se suponía que debía minimizarme y mantenerme tranquilo para proteger su ‘imagen’. Escuché y fui un buen chico. El miedo se queda contigo cuando estás censurado para proteger la imagen de otra persona. Pero a cambio eres tratado como una prostituta y expuesto frente a un grupo de sus amigos y otras personas al azar. Entonces te sorprendes y lo bloqueas porque ves la cara de los niños levantados por la música positiva que ella cantó. Y tu mente está atrapada tratando de hacer tu trabajo y proteger su imagen o ser honesto y ayudar al diálogo global sobre el poder y el abuso



Con su mensaje, Kloss conmemoró el noveno aniversario del video en el que apareció en compañía de la famosa. "Feliz aniversario de uno de los trabajos más confusos, agresivos y menospreciadores que he hecho, pensé". Al respecto, afirmó que solo ganó un total de USD 650 por su trabajo, a pesar de que apareció en su gira y DVD.



La cadena Fox News intentó contactar a los representantes de la interprete de "Never Really Over", sin embargo, se negaron a emitir comentarios al respecto.



Este es el segundo escándalo que ensombrece la fama de la cantante en los últimos meses; tan solo el mes pasado un jurado de Los Ángeles, EEUU, dictaminó que la cantante estadounidense copió una canción de rap cristiano para su exitoso tema "Dark Horse".



Marcus Gray, que bajo el alias Flame se ha destacado en el rap de temática cristiana, denunció en 2014 a Perry y a su equipo creativo por, presuntamente, haber plagiado su tema "Joyful Noise".



Además, "Dark Horse" fue uno de los platos fuertes del espectáculo de Perry en elintermedio de 2015 del Super Bowl, la gran final de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) y que es uno de los acontecimientos mediáticos más importantes cada año a nivel mundial.