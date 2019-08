Schwartzman entró a Cincinnati con el pie derecho Miércoles, 14 de agosto de 2019 El Peque se impuso en su debut y avanzó a segunda ronda. También ganó el favorito, Novak Djokovic. La mala noticia del día: Del Potro no estará en el US Open. Resumen.



El serbio Novak Djokovic, primer favorito, y el argentino Diego Schwartzman abrieron este martes con buen paso en el torneo de tenis de Cincinnati, de categoría Masters 1000 en la ATP, en sus respectivos partidos.



Schwartzman se repuso de un reñido primer set para imponer su autoridad sobre el serbio Laslo Djere en parciales corridos de 7-6 y 6-3. El argentino cometió cinco doble faltas, pero finalmente se impuso en puntos ganadores 35 a 30, además de conseguir cuatro quiebres.



El rival de Schwartzman en la segunda ronda será el moldavo Radu Albot, quien la víspera derrotó al croata Marin Cilic (N.14) por 6-4, 7-6 (8/6).



Djokovic dispuso del estadounidense Sam Querrey en sets corridos de 7-5 y 6-1 y en segunda ronda se medirá al ganador del partido entre el español Pablo Carreño, que entró por la qualy, y el también local John Isner, decimotercer sembrado.



El argentino Juan Martín del Potro, ganador del US Open en el 2009, será baja este año en el torneo neoyorquino, que comienza el 26 de agosto en las canchas de Flushing Meadows en Nueva York, anunciaron este martes los organizadores del evento.



Delpo, que fue finalista el año pasado también, se sometió a una cirugía exitosa en junio para reparar una fractura en la rodilla derecha, pero no estará listo para el último Grand Slam de la temporada.



El martes, la organización del torneo anunció que el campeón del US Open 2009 se perderá el torneo mientras continúa su recuperación.



La retirada de Del Potro permitió que el estadounidense Denis Kudla, que previamente se anunció como comodín, entrara en el sorteo principal.