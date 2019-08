Remisero denunció que un agente de tránsito le pidió una coima para no retirarle el auto Miércoles, 14 de agosto de 2019 Un remisero de nombre Ignacio Soto, contó que en zona de Reconquista y Chacabuco un agente de tránsito del Municipio le pidió una coima para que la grúa no le retire el vehículo de la vía pública por la supuesta inhabilitación de su carnet de conducir como remis.

Ignacio le entregó al agente 500 pesos y este le retuvo el carnet. Además, comentó que en la Comisaría 19 no le tomaron la denuncia.





Ignacio Soto contó: “venía con mi vehículo con un pasajero desde la rotonda de la Virgen -del lado norte-. En Reconquista y Chacabuco, en un momento, un 'zorro' me llamó para que me detenga, me hizo señas, y me atravesó con el auto”.



“El agente me pidió la documentación, me dijo que pasé en rojo un semáforo, lo que no es así. Le mostré la habilitación de remis y me dijo que estaba vencida... y le dije que no. Entonces me dijo ‘cómo vamos a arreglar, porque si no va a venir la grúa a llevarte el auto’ y le dije que no tenía nada, que recién arrancaba y después le di 500 pesos que era lo único que tenía. Y me retuvo mi carnet de conducir”, contó.



A su vez, el remisero detalló que “me fui a la Comisaría 19 y no me quisieron tomar la denuncia”.



Por último, del lugar donde vive, Ignacio señaló que “vivo en San Luis del Palmar con mi familia, voy y vengo todos los días de ahí”.