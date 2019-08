Plan Hídrico: Tassano supervisó limpieza de canales

Martes, 13 de agosto de 2019

El intendente Eduardo Tassano inspeccionó este martes el saneamiento del canal correspondiente al arroyo Santo Domingo, donde la Municipalidad trabaja con maquinaria especial, en pos del normal escurrimiento del agua.





Este martes, el intendente Eduardo Tassano supervisó el saneamiento de canales que lleva adelante la Municipalidad en el arroyo Santo Domingo, en la zona del barrio Quinta Ferré. Los trabajos se enmarcan en el Plan Hídrico, a través del cual la gestión avanza en la desobstrucción de ductos y canales en distintos puntos de la ciudad, a fines de evitar inundaciones.

Los trabajos son ejecutados por operarios municipales, quienes utilizan para ello retroexcavadoras y maquinaria especial, a fines de avanzar más eficazmente. En esta oportunidad, el canal estaba completamente tapado, y desde que se inició la limpieza con las máquinas, el agua automáticamente volvió a correr.

En la ocasión, además de supervisar las acciones, Tassano dialogó con los vecinos de la zona, a quienes informó acerca de los trabajos realizados, como así también sobre las planificaciones a futuro. “Estamos en el arroyo Santo Domingo, en la zona del barrio Pujol, que estaba totalmente lleno de basura. Estamos trabajando con cuadrillas y con máquinas, limpiándolo”, describió inicialmente. “Esto es parte de nuestros trabajos de prevención del Plan Hídrico, en materia de limpieza y mantenimiento y, en este caso, estamos trabajando en este arroyo”, acotó al respecto.

En la oportunidad, el intendente estuvo acompañado por los secretarios de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano; y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Javier Rodríguez; y los subsecretarios de Gestión de Riesgo y Catástrofes, José Pedro Ruiz; y de Obras Públicas, Mathias Cabrera.



EL PLAN HÍDRICO

Las tareas consisten en la construcción de grandes ductos nuevos para que la ciudad no se inunde, para lo cual se trabaja actualmente en la limpieza, inspección y desobstrucción de desagües de más de 50 años de existencia y que nunca tuvieron mantenimiento.

El programa, que continúa implementándose en distintos sectores de la ciudad con trabajos de desobstrucción de pluviales, se produce con el objetivo primordial de prevenir inconvenientes ante futuras lluvias. Con estas tareas se tiene por finalidad eliminar todo material residual que obstaculice el normal escurrimiento de las aguas.



CONCIENTIZACIÓN

En este contexto, el intendente hizo hincapié en la importancia que tiene la concientización de los vecinos de la ciudad en materia de sustentabilidad ambiental, teniendo en cuenta que la colaboración de todos es fundamental a fines de preservar los espacios y, de esta manera, aportar a un normal escurrimiento de las aguas, con todo lo que ello conlleva.

En ese sentido, la Municipalidad avanza con gestiones tendientes a generar conciencia ambiental en la ciudadanía, sobre lo cual el intendente ratificó que se trata de una política de Estado para la gestión que lidera: “Estamos trabajando con promotores ambientales para avanzar en ese sentido”, afirmó.

Seguidamente, Tassano valoró los trabajos realizados en la zona del Quinta Ferré, sobre lo cual recalcó que se trata de “una limpieza que los vecinos acá no recuerdan que se haya hecho hace mucho tiempo”.

“Hicimos un trabajo de saneamiento y, por otro lado, con los promotores ambientales vamos a trabajar casa por casa para concientizar a estos vecinos de que el zanjón que está detrás de sus casas es algo que debemos cuidar entre todos y ponernos de acuerdo en los lugares donde hay que sacar los residuos, para que esta limpieza perdure y no tener que estar viniendo permanentemente, porque es un perjuicio para toda la comunidad”, acotó al respecto el secretario de Coordinación de Gobierno.

Asimismo, Hugo Calvano hizo mención a que “el zanjón Santo Domingo atraviesa varios barrios de esta ciudad, fundamentalmente el Quinta Ferré”, tras lo cual aseguró que “es una problemática que tenemos en la zona norte, y que los vecinos vienen reclamando que se lo limpie; entonces, hoy hicimos una intervención de saneamiento integral, con lo que buscamos despejar este canal de todas las malezas, del arbolado y de la basura, que proliferó de una manera tan importante que está tapando los canales”.

“Tratamos de estar en toda la ciudad y, sobre todo, en los lugares donde la lluvia o los eventos climáticos hacen más daño”, sostuvo finalmente el intendente.