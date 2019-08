Boca enfrenta a Almagro con el debut de De Rossi

Martes, 13 de agosto de 2019

El italiano, contratación estelar del Xeneize para la nueva temporada, estará entre los titulares que se enfrentarán con Almagro por los 16avos. Formaciones, horario y TV.





El cruce de 16avos de final de la Copa Argentina entre Boca y Almagro, equipo de la Primera Nacional (Segunda División), tendrá mañana un condimento extra con el debut del mediocampista italiano Daniele De Rossi, la rutilante incorporación del Xeneize para esta temporada.



El estreno no será en La Bombonera, una de las razones por las cuales decidió revertir su decisión de retirarse, sino en el estadio Ciudad de La Plata a partir de las 21:10, con arbitraje de Silvio Trucco y televisación de TyC Sports.



El ganador de este cruce, que en caso de empate se definirá directamente por penales, enfrentará al vencedor de Talleres de Córdoba y Banfield, ambos de Superliga. En proyección, si ambos ganan en octavos, habría un Boca-River en cuartos.



Mientras espera que corran los días para los cuartos de final de la Copa Libertadores, el Xeneize de Gustavo Alfaro quiere seguir ensamblando sus nuevas fichas, principalmente a De Rossi, que jugó su último partido oficial el 26 de mayo, con Roma y frente a Parma.



Si bien tuvo un plan de entrenamiento especial, y el cuerpo técnico destacó su velocidad mental para resolver situaciones, el italiano deberá acoplarse al fútbol argentino y a sus nuevos compañeros.



De Rossi jugaría como doble cinco junto con el juvenil Nicolás Capaldo, por lo cual Alfaro dispondría un cambio de esquema y Boca pasaría a jugar con un sistema 4-2-3-1 en lugar del 4-4-2 que venía utilizando el entrenador en los partidos anteriores.



Además, el otro jugador que volverá a estar en la lista de convocados para el partido ante Almagro será el defensor Lisandro López.



El marcador central de 29 años sufrió un desgarro durante el calentamiento previo al amistoso frente a Tijuana de México, en la pretemporada, pero más de 30 días después, está listo para volver al once titular.



De su lado, Almagro no preparó ningún plan especial para De Rossi, principalmente porque sabe que su principal rival será la falta de actividad que arrastra.



Es que el Xeneize llega en competencia (ya disputó dos fechas de la Superliga y otros dos por los octavos de final de la Copa Libertadores), mientras que Almagro debutará en la Primera Nacional el martes 20 de agosto ante San Martín de Tucumán.



“Desde lo físico estamos bien porque hicimos un gran trabajo, hay que ver la parte futbolística, desde ahí corremos con un poco de desventaja. Pero tenemos que hacer un trabajo inteligente. La clave es el trabajo sin la pelota, la inteligencia y la táctica para recuperarla”, evaluó el entrenador Carlos Mayor.



El Tricolor de José Ingenieros tiene jugadores de experiencia en su plantel, como el arquero Christian Limousin (hizo inferiores en Boca), el creativo Lucas Wilchez (ex Tigre) y el delantero Juan Manuel “Burrito” Martínez.