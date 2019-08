Un Sol para los Chicos recaudó $ 105 millones en Tecnópolis

Lunes, 12 de agosto de 2019

Desde el mediodía, miles de personas participan en el evento que reúne a figuras del espectáculo con un fin solidario.







Una nueva edición de Un sol para los chicos recaudó $ 105 millones entre música, juegos y actividades en Tecnópolis. Fue la edición número 28 del programa que tiene como objetivo principal recaudar fondos a beneficio de UNICEF, para que los niños, niñas y adolescentes de todo el país tengan mejores oportunidades.





La conducción estuvo a cargo de Mariana Fabbiani, Guido Kaczka, Nicolás Vázquez, Iván De Pineda, Andrea Politti, Carina Zampini y “Pollo” Alvarez.





Gabriela Sobrado, Darian “Rulo” Schijman, Chris Vanadía y Brenda Di Alo fueron los encargados de mostrar todo lo que sucede en el backstage y las repercusiones en las redes sociales.





Como todos los años, se trató de un evento multitudinario, con mucho despliegue escenográfico, la presencia de reconocidas figuras del espectáculo, la música, el periodismo y el deporte, que se sumaron a esta campaña solidaria.



El día soleado ayudó para que miles de personas se acerquen a Tecnópolis no sólo a jugar y colaborar sino a escuchar y ver a sus artistas favoritos. En la lista de shows musicales estuvieron Tini, Piso 21, Axel, Luciano Pereyra, Jesse & Joy, J Mena, Mau y Ricky, Lit Killah, Antonio José, Ruggero Pasquarelli, Lelé, Fernando Dente y Go! Vive a tu manera.



A lo largo de la emisión, Natalia Oreiro, Julián Weich (ambos Embajadores de UNICEF) y Juan Minujín, entre otros, presentaron algunas de las iniciativas impulsadas por UNICEF en el país y en el mundo para que chicos y chicas reciban más y mejor educación, accedan a servicios de salud de calidad, estén protegidos frente a la violencia y participen activamente en los temas que los involucran.



Un Sol para los Chicos no para de crecer. Desde que se inició en 1992, cada año el evento convoca más participantes y más donantes, rompiendo récords de ingresos que ayudan a proteger, educar, y escuchar las voces de miles de jóvenes. En “Un Sol para los Chicos” de 2018, gracias a la solidaridad de muchas personas y empresas, se recaudaron $103.610.912.





UNICEF destina el dinero recaudado en la implementación de diversos programas en favor de la niñez y la adolescencia de la Argentina y el mundo. Los programas están relacionados con la salud, la educación, los derechos humanos. Buscan que cada vez más los niños, las niñas tengan garantizados sus derechos.



Durante toda la jornada, y en los 365 días del año, UNICEF invita al público a hacer una donación mensual con tarjeta de crédito, débito o transferencia bancaria al 0-810-333-4455 o ingresando en unicef.org.ar/dona. Entre todas las personas que comiencen o refuercen su donación mensual se sortea un Chevrolet Cruze 0 Km.