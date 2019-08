Pignatiello hizo historia con su tercera dorada

Domingo, 11 de agosto de 2019

La nadadora de 19 años brilló en el cierre de la competencia en su especialidad, los 1500 metros libres. La joven bonaerense es la primera en hacer un triplete.





La bonaerense Delfina Pignatiello agigantó su figura para el deporte argentino, al convertirse en la primera nadadora en ganar tres medallas doradas en Juegos Panamericanos, con una agónica victoria en los 1500 metros, su prueba preferida.



Pignatiello, en el imponente Centro Acuático de Lima 2019, se impuso con un tiempo de 16 minutos, 16 segundos y 54 milésimas, después de una carrera vibrante en la que aventajó en los últimos 100 metros a la chilena Kristel Kobrich.



La deportista de apenas 19 años, bicampeona mundial juvenil y medalla olímpica de la Juventud en Buenos Aires 2018, logró su tercera dorada -la trigésima primera de la delegación albiceleste- luego de haber ganado los 400 y 800 metros.



“No lo puedo creer, estoy muy contenta. Ayer me acosté sintiéndome súper mal, hoy me levanté diciendo ‘es la última’, me preparé todo el año para esto y la corrí con todo mi corazón”, reveló Pignatiello en declaraciones a TyC Sports.



Tercera, más de siete segundos por detrás de Pignatiello, fue la estadounidense Rebecca Manny.



Pignatiello dominó tranquilamente los primeros 700 metros de la carrera, donde incluso llegó a tener más de dos segundos de ventaja sobre la chilena. Pero el desafío llegó a partir del momento en que Kobrich -15 años mayor- la superó en los parciales y obligó a la joven de 19 años a un panorama que no había tenido en sus anteriores doradas (400 y 800 metros).



Fue después de los 1100 metros de carrera cuando la bonaerense de 19 años volvió a tomar la delantera y no la soltó hasta el toque final.



“Normalmente las definiciones con Kristel son así, así que más o menos sabía cómo la iba a correr. Estoy re cansada y muy contenta, mi objetivo principal era buscar cuántas medallas se pudiera con todo el equipo argentino”, analizó.