En Corrientes votó casi el 73% del padrón Lunes, 12 de agosto de 2019 El padrón de Corrientes cuenta con 874.413 electores y hasta quince minutos antes de las 18 había concurrido a votar “el 73 por ciento, por lo que estimamos que podría llegar al 75%”, comunicó el jefe policial de Corrientes, Félix Barboza, que aclaró que no hubo denuncias ni actuación de efectivos policiales por altercados o accidentes.





La página del escrutinio provisorio determinó que sufragó para la categoría de presidente y vice el 72,63% del electorado, esto es 627.948.





La Constitución nacional establece en su artículo 37º que el voto es obligatorio, pero hay situaciones especiales que contemplan las leyes que regulan su ejercicio:

-Si una persona no concurrió a votar porque se encuentra enferma, deberá presentar un certificado médico ante la Secretaría Electoral para justificar la ausencia. Tiene 60 días a partir de la elección para presentarse en la dependencia correspondiente a su domicilio.

-Si el votante se encontraba ayer a más de 500 kilómetros del lugar donde debe sufragar por motivos razonables, debe presentarse en la comisaría más cercana y pedir un certificado que acredite la distancia. Tiene 60 días a partir de la elección para presentarlo.



Multas



Las personas que no vayan a votar y no justifiquen la ausencia de acuerdo con las causales citadas en esta nota, deberán pagar una multa de 50 pesos en las PASO.

Quienes no vayan a votar en las elecciones generales de octubre, deberán pagar una multa de 100 pesos.







Mientras no paguen la multa, quedarán registrados como infractores, lo que implica que no podrán hacer trámites durante un año ni obtener el pasaporte. Tampoco podrán ser designados funcionarios públicos durante tres años.



Las mesas testigos adelantaron la victoria del Frente de Todos



​La metodología de las mesas testigos volvieron a tener su capítulo en las elecciones de ayer. Según fuentes consultadas, el esquema volvió a ofrecer datos que coincidieron con los números finales.

Hace unos años que se realiza en la Capital una selección de mesas en determinados puntos de la ciudad, por lo general en las zonas que concentran mayor número de electores empadronados. Este año el trabajo no fue solo en la ciudad de Corrientes sino en toda la provincia porque el oficialismo nacional decidió imitar la práctica que el radicalismo correntino realiza hace algunos años y dispuso 50 mesas testigos en toda la provincia.

El mecanismo consiste en que luego de la apertura de los sobres de las mesas testigos, se levantan los resultados como boca de urna. En las PASO de ayer esas mesas volvieron a arrojar datos que horas más tarde mostraron coincidencia con los números definitivos.

El objetivo de las mesas testigos es contar con datos representativos del resultado que se conoce más tarde. Por eso puede que en algunas ocasiones los números de las mesas testigos no coincidan con los resultados oficiales. Pero según confiaron a este medio desde el centro de cómputos de ECO + Juntos por el Cambio, las mesas seleccionadas anticiparon la victoria del Frente de Todos, que luego fue confirmada en la página www.resultados2019.gob.ar/