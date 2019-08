El Frente de Todos consigue un contundente triunfo y Vara gana la interna de ECO + Juntos por el Cambio

Lunes, 12 de agosto de 2019

Con el 97,52% de las mesas escrutadas (2.519 de 2.583), la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner alcanzaba esta madrugada el 53% de los votos en la categoría presidente y vicepresidente, contra el 33,13% de Juntos por el Cambio, de Mauricio Macri-Miguel Ángel Pichetto.





En tercer lugar quedó Consenso Federal, con el binomio Roberto Lavagna-Juan Manuel Urtubey, con el 4,93%, y en cuarto, el frente NOS, de Juan José Gómez Centurión-Cynthia Hotton, con el 3,48%.



A ellos les siguieron los frentes Unite (1,51%), el FIT-Unidad (1,11%), el Partido Autonomista Nacional (0,76%), el MAS (0,45%), el Frente Patriota (0,17%) y el Movimiento Acción Vecinal (0,15%).





En la categoría de diputados nacionales, el Frente de Todos sumó 52,92%, con la Lista Celeste y Blanca 501 B, con José Ruiz Aragón como cabeza de lista, se imponía a las otras tres listas que competían con el 91,57%. En segundo lugar quedó Vamos Todos, de Rodolfo Martínez Llano, con el 6,34%. Las otras dos listas reunieron 1,08% (Peronismo Ortodoxo) y 0,99% (Todos Somos Parte).

ECO + Juntos por el Cambio obtuvo el 35,86% en diputados nacionales. De las tres listas que competían en ese frente, la Lista 502 A Verde, con Jorge Vara como cabeza de lista, se impuso con el 57,95% sobre la de Ingrid Jetter (Lista 502 C Defensores del Cambio), que obtuvo 34,77% y la de Emilio Rey (Lista 502 B Vamos Juntos), con el 7,27%.





En Consenso Federal, la Lista Otro Rumbo (Gabriel Romero), con el 66,39%, le ganó a Somos la Alternativa (Juan Pantaleón Almada), con 33,60%.

Ciudadanos a Gobernar, que postulaba a Eduardo Paco Achitte como primer candidato, reunió el 3,22%.

ECO + Juntos por el Cambio celebró ajustadamente en la Capital en la categoría de diputados nacionales. Aquí el oficialismo se quedó con el 41,82% de los votos (escrutado el 97,59% de las mesas). El Frente de Todos obtuvo el 41%.

En la categoría de presidente y vice, en cambio, se impuso el Frente de Todos en el distrito con mayor cantidad de electores: 40,57% a 39,47% de Juntos por el Cambio.

El frente de Alberto Fernández se impuso por amplio margen en distritos como Bella Vista, Curuzú Cuatiá, Empedrado, Esquina, Goya, Ituzaingó, Mercedes, Paso de los Libres, Saladas y Santo Tomé.

“En la Capital se está ganando en diputados nacionales y se está perdiendo en centésimas en lista de presidente y vice”, dijo el ministro de la Producción, Jorge Vara, cuando el centro de cómputos oficial no había superado aún el 2,40% de las mesas escrutadas.

“Estoy más preocupado por lo que pasa en nivel país. Si bien lo nuestro es primordial y clave, no tiene demasiada incidencia. Más me interesa cómo contribuiremos legislativamente dentro del espacio que habremos de conformar en el Congreso nacional”, dijo el ministro.