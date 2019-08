Las Gigantes: emoción y triunfo después del papelón

Viernes, 09 de agosto de 2019

La Selección femenina de básquet conmovió a todos con sus lágrimas durante el Himno y luego las chicas consiguieron su primera victoria en Lima.



Era el partido más difícil para el seleccionado femenino de básquet pero lograron concentrarse, demostraron que estaban a la altura y se llevaron un triunfo reconfortante ante Islas Vírgenes a menos de 24 horas de un papelón que las golpeó duro, las sacó de eje y las dejó sin chances de lograr la ansiada medalla que fueron a buscar a los Juegos Panamericanos de Lima.





Argentina se impuso 73-59 para conseguir su primera victoria con Vicky Llorente como goleadora con 19 puntos y seguida por Andrea Boquete con 16 pero una de las imágenes que dejó el partido se dio en la previa durante la entonación del Himno Nacional, donde más de una de Las Gigantes no pudo contener las lágrimas de emoción mezcladas con bronca e impotencia por el insólito error de la indumentaria que las privó de disputar en la cancha la clasificación.







“Por nuestra parte vamos a seguir compitiendo, buscando dejar a nuestra bandera lo más alto posible en este Panamericano. Una vez terminados los juegos hablaremos con quién corresponda sobre la situación y el futuro de la Selección Femenina de Básquet”, habían manifestado en un comunicado las chicas antes del partido de este jueves por lo sucedido ante Colombia el día anterior donde Argentina perdió los puntos sin jugar por no llevar la ropa del color acordado previamente.



“Nadie va a abandonar este barco. Vinimos a los Panamericanos en busca de una medalla, hoy no se da pero el básquet femenino tiene que seguir creciendo. Necesitamos la ayuda de todos y para eso tenemos que estar unidos. Ayer estábamos muy tristes, hoy teníamos un partido muy difícil en lo psicológico, contó sus sensaciones tras el partido Melisa Gretter.







La Selección dirigida por Leonardo Costa terminó tercera en su grupo y jugará este viernes por el quinto puesto.