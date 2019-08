Valdés cerró la campaña de la Lista Verde y pidió votar a Macri para “seguir apostando por Corrientes”

Jueves, 08 de agosto de 2019

En un colmado club Alvear, el gobernador Gustavo Valdés encabezó este jueves el cierre de campaña de la Lista Verde 502 A de ECO + Juntos por el Cambio, pidiendo que “sigamos apostando por Corrientes”, votando este domingo la reelección del presidente Mauricio Macri. “Este es el camino del progreso y del desarrollo”, aseguró el mandatario provincial en el acto, repasando las obras que se ejecutan en la provincia con apoyo nacional y condenado “el olvido” kirchnerista.





En una prolija escenografía proselitista comenzó este jueves, pasadas las 20 el cierre de campaña de la Lista Verde 502 A de ECO + Juntos por el Cambio, con un acto en el club Alvear de la capital provincial que contó con un escenario ubicado en el centro de la cancha de básquet, rodeado de sillas y gigantes pantallas led en cada una de las cuatro esquinas, mientras que las tribunas del estadio desbordaban de militantes.







Así fueron recibidos los precandidatos a diputados nacionales Jorge Vara, ‘Susanita’ Benítez, ‘Pepe’ Fernández Affur y Carla Vallone, para ser escuchados por última vez como tales. La bienvenida estuvo a cargo del intendente Eduardo Tassano y el cierre, de Valdés.







“Durante mucho tiempo a Corrientes la olvidaron como si fue ramos ciudadanos de segunda, simplemente por cómo pensamos y esos son los que quieren volver”, espetó de entrada el gobernador correntino ante la multitud.







De esta manera, Valdés fijó la importancia de este domingo: “Se juega un modelo de país en estas PASO, pero también tenemos una competencia interna, por eso le mando un saludo afectuoso a las otras listas que también van a estar apoyando para que tengamos un resultado contundente, porque en estas elecciones estamos poniendo en juego el rumbo del desarrollo para Corrientes”.







Mencionó así la “promoción industrial” que goza la provincia con los proyectos nacionales que permitieron que se estén construyendo plantas de biomasa en las localidades de Santa Rosa, Virasoro y Santo Tomé, para la generación de energía a partir de los desechos de la madera.







“Eso es trabajo para los correntinos, con un Gobierno nacional que se acuerda de nosotros”, sostuvo”, dijo el mandatario provincial. Pero, también consideró que la seguridad marcha hacia una mejora a partir del control de las fronteras. “Estamos dando una batalla de lleno contra el narcotráfico, porque no queremos que se instale en los barrios de Corrientes”, indicó al respecto.







En este marco, Valdés saludó a la “familia policial”, porque este 9 de agosto “es el Día de esos hombres y mujeres que nos custodian”. Y en este contexto rindió homenaje a Eduardo Kasibrodiuk y Miguel Ángel Duarte, quienes murieron en cumplimiento del deber. “Esa es la policía que queremos, la que esté dispuesta a poner el pecho para defendernos”, reconoció.







Seguidamente, volvió a criticar al kirchnerismo, sosteniendo que “los que quieren volver, destrozaron la seguridad en la Argentina” y se solidarizó con la gobernadora María Eugenia Vidal por los embates que enfrenta ante la depuración de las fuerzas de seguridad que lleva adelante. “Estamos apoyando los cambios en Buenos Aires y uno de esos cambios es la seguridad”, dijo al respecto.



En otro orden de cosas, valdés celebró que “insertamos a la Argentina en el mundo”, ponderando “la política exterior que volvió a ser exitosa”. En ese marco, recordó “el G20, donde emocionó nuestro Chamamé, porque somos parte de la Nación Argentina”.







“Este es el camino correcto, cuesta pero tengan confianza y apuesten por nosotros, porque estoy seguro que este es el camino del progreso y del desarrollo”, arengó luego. Así pidió que “sigamos apostando por Corrientes, hagamos que este domingo en Corrientes volvamos a apostar por el cambio, volvamos a votar por el presidente Macri junto a Miguel Ángel Pichetto”.







Valdés también se refirió a los precandidatos a diputados nacionales, advirtiendo que “no tenemos que llevar chambones, nosotros tenemos que apostar a los hombres y mujeres que conocen a Corrientes y esos son Jorge Vara, Susana Benítez, Fernández Affur y ‘Carlita’ Vallone”. El Gobernador dijo que “quiero que ellos sean los que defiendan los intereses de cada correntino en el Congreso”.







Antes, Vara agradeció “el acompañamiento” que le brindaron en esta campaña. “Todos saben el compromiso que yo tuve durante diez años como ministro con Ricardo Colombi y Gustavo Valdés, y con ese mismo compromiso voy a trabajar en el Congreso para defender los intereses de los correntinos”, prometió.







El ministro de Producción y aspirante al Congreso consideró la composición de la Cámara de Diputados, donde 7 representan a Corrientes de los 270 miembros y calculó que “vamos a tener que gritar mucho para que se escuche nuestra voz, tenemos que juntar apoyo y estamos preparados para el consenso”. Y aseguró que “el domingo vamos a ganar, porque estamos apostando al modelo más conveniente para Corrientes”.







En tanto, Benítez dio “gracias, porque durante estos días (los militantes) trabajaron incansablemente por la Lista Verde 502”, afirmando que será “la que tendrá el triunfo este domingo”. La ministra de Educación y precandidata sostuvo que “los correntinos que sabemos defender la patria, siempre estamos de pie” y confrontó: “El 11 vamos a elegir entre dos modelos: el del progreso, trabajo, inclusión, federalismo y futuro, que es el modelo del gobernador Valdés o el del pasado de discriminación”.







Así pidió que “sigamos trabajando para que le modelo de Mauricio de Macri siga de pie, porque es el modelo que Corrientes necesita para seguir avanzando” y que “nuestra Argentina no vuelva al pasado”. En este sentido, dijo que “estamos trabajando por nuestra dignidad con obras, escuelas y todos lo que tenemos ahora en Corrientes, busquemos que esa dignidad siga de pie”.







Por su parte, Fernández aseguró que “voy a ir al Congreso a defender a los correntinos” y alertó que “no hay que restarle importancia a la elección de este domingo”, pidiendo el acompañamiento a la Lista Verde que integra para que “podamos en octubre ser nuevamente elegidos por los correntinos para que no vuelvan los que nos quisieron poner de rodillas”.







Mientras que Vallone planteó que “no podemos permitir que vuelva el avasallamiento a las instituciones” y reconoció que “tengo el honor de compartir esta Lista Verde con personas de calidad como los ministros Vara y Benítez y el diputado Fernández Affur”. Invitó así a que “nos acompañen con la tranquilidad de que acá hay hombres y mujeres que van a priorizar a Corrientes”







Al abrir los discursos, dando la bienvenida, Tassano destacó la importancia de esta elección, afirmando que “el futuro del país empieza a jugarse y en Corrientes tenemos que seguir juntos, aprovechando esta oportunidad con la Nación, recibiendo diferentes obras que hacen al bien de la ciudad”. Y concluyó el jefe comunal: “Pido que no aflojemos en este último tramo, que sigamos trabajando para que podamos decirle a la Argentina que en Corrientes estamos Juntos por el Cambio”.