Realizan taller público sobre proyecto de construcción de 9 quirófanos

Jueves, 08 de agosto de 2019

El Gobierno Provincial dará a conocer la propuesta para la intervención de mejora en el nosocomio de la ciudad de Corrientes. La actividad será el próximo jueves 15, a partir de las 10, en el Auditorio del hospital. Es de acceso público.



Los objetivos son dar a conocer el proyecto de ampliación de la planta quirúrgica del Hospital Escuela, beneficios, descripción de las obras, tecnologías, plan de manejo ambiental y social.



A través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, el Gobierno Provincial realzará un taller público sobre el proyecto de construcción de nueve quirófanos en el Hospital Escuela General José Francisco de San Martín de la ciudad de Corrientes. La exposición y explicación de la propuesta se realizará el jueves 15, a partir de las 10, en el auditorio del nosocomio.



La actividad es abierta a todo aquel que esté interesado y es organizada por la Sub Unidad Ejecutora Provincial (SUEP) del Ministerio de Hacienda y Finanzas.



Los objetivos de este taller de sensibilización sobre la construcción de los 9 talleres son: dar a conocer el proyecto de ampliación de la planta quirúrgica del Hospital Escuela, beneficios, descripción de las obras, tecnologías, plan de manejo ambiental y social.



Otro de los objetivos es socializar el alcance de los proyectos con la población. Se busca a través de esta actividad brindar información acerca de estudios, beneficios, posibles riesgos y dificultades e impactos asociados con las etapas de formulación e implementación de la construcción de nueve quirófanos en el Hospital Escuela.







Programa



El taller que es de acceso público, libre y gratuito comenzará a las 10 en el salón auditorio del Hospital Escuela. La apertura a cargo de funcionarios de la SUEP (Sub Unidad Ejecutora Provincial).



La presentación del proyecto a cargo de arquitecto Enrique Linch y Jorge Bello. Información del proyecto. Plazo de ejecución, y medidas de seguridad.



Se dará a conocer el estudio de Impacto Ambiental (EsIA), a cargo de ingeniera Hilda Páez. Plan de Gestión Ambiental y Social.



Finalmente tendrá lugar un plenario, espacio para plantear preguntas, esclarecer dudas. Luego se cerrará la actividad.







Características del proyecto



El quirófano híbrido es una sala quirúrgica equipada con dispositivos avanzados de formación de imagen médica, como arcos en C fijos, escáneres de TC o escáneres de MRI.1 Estos dispositivos de formación de imagen permiten una cirugía mínimamente invasiva, que es menos traumática para el paciente.



Mínimamente invasiva significa que el cirujano no tiene que abrir completamente al paciente para acceder a la región anatómica en la que desea realizar la cirugía, sino que puede insertar catéteres o endoscopios a través de pequeños orificios.



Como medidas complementarias de seguridad ocupacional y personal los quirófanos tendrán revestimiento de paredes aplomados (con lámina de plomo) y de vinilo antiséptico, iluminación LED, ventilación de aire laminar sobre el área de operaciones, sala de control, regulación de flujo de aire interno que impide el ingreso de gérmenes.