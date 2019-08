Tassano recibió al coordinador operativo del Procrear

Jueves, 08 de agosto de 2019

El intendente mantuvo un encuentro con el directivo del programa nacional, desde donde avanzan en capacitaciones a agentes del Banco Nación, que a partir de este lunes comenzarán a recibir las documentaciones de los 450 beneficiarios para las 312 viviendas remanentes de Santa Catalina.







El intendente Eduardo Tassano recibió este jueves en su despacho a Alejandro Sparacino, coordinador operativo del Procrear, quien se encuentra en Corrientes para brindar capacitaciones a agentes del Banco Nación, que a partir de este lunes 12 comenzarán a recibir las documentaciones de los 450 preseleccionados para la segunda entrega de viviendas del barrio Santa Catalina, que se ejecutan a través del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación.

El encuentro se realizó en la antesala de la recepción de carpetas, de parte del Banco Nación, de las familias que aspiran a formar parte de esta segunda entrega, que constará de 312 casas, las que se agregan así a las 366 familias que ya viven allí. Esto, a su vez, se suma a las 350 viviendas que el Gobierno de la Provincia, a través del Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico), construye en el lugar.

“Las viviendas que realiza el Procrear en Santa Catalina representan un desarrollo urbanístico importantísimo para toda esa zona de la ciudad, lo cual, teniendo en cuenta las casas que está haciendo la Provincia con el Invico, hace una sumatoria enorme, que brinda soluciones para muchísimas familias que ya cumplirán con el sueño de tener una casa propia”, recalcó Tassano.

Seguidamente, valoró “la presencia de Alejandro aquí, a quien recibimos en la ciudad y brindamos todo nuestro apoyo en lo que considere necesario para hacer de Santa Catalina un polo urbanístico de primer nivel”.



“SIEMPRE HAY UN TRABAJO CONJUNTO CON LA INTENDENCIA”

“La visita es con motivo de la atención del Banco Nación en las viviendas de Santa Catalina del Procrear, así que vine a hablar con el intendente para comentarle el estado de situación. Siempre hay un trabajo en conjunto de Nación con la intendencia, con el doctor Tassano, para ver qué necesidades tiene el barrio con respecto al transporte, residuos y todo lo que sea necesario para los vecinos”, manifestó Alejandro Sparacino tras la reunión. Seguidamente, recordó que su presencia en la ciudad se debe a unas capacitaciones dirigidas a personal del Banco Nación “para, a partir del lunes 12, atender a todos los ganadores del sorteo, que esta vez serán unas 450 familias que presentarán su documentación para las más de 300 viviendas que quedaron vacantes de la primera etapa”.

“Si esto va bien, esperamos ya empezar a asignar unidades funcionales en el mes de septiembre, hacer las muestras y estar entregando las viviendas”, dijo el coordinador operativo del Procrear. “La verdad que es un trabajo que está muy bien articulado. Sabemos que la vez anterior hubo algunas demoras desde lo que fue el proceso de presentación de datos, hasta que efectivamente se entregaron las viviendas; pero ahora el trabajo ya está mucho más fluido y de hecho, cuando empezamos a entregar las viviendas en noviembre, estábamos a un ritmo de más de 20 escrituras por día durante cuatro semanas, lo que es un récord para el Banco Nación poder trabajar con tanta intensidad y tanta continuidad durante un tiempo prolongado”, ejemplificó.

“Nosotros siempre que abrimos un predio, hasta que no están dadas todas las condiciones de los servicios públicos, no entregamos las casas. Pero una vez que el predio ya está habilitado, como es el caso de Corrientes, los plazos son mucho más acelerados”, valoró el funcionario nacional.

“Podemos decir que desde el momento del sorteo hasta la precalificación crediticia, estaríamos entre unos 60 y 90 días para que las familias se puedan mudar. Entonces, eso nos da la confianza para avanzar, sabiendo que el día que la vivienda esté adjudicada, las familias ya llevan los muebles y pueden estar viviendo porque ya están los servicios públicos a disposición”, adujo.

El desarrollo urbanístico de Santa Catalina cuenta con casas unifamiliares y departamentos de 2 dormitorios, con terminaciones de calidad. Además, posee excelentes vías de acceso, cercanía a diferentes centros educativos, recreativos y de salud, y una completa infraestructura de servicios públicos y espacios verdes.

Tras finalizar el encuentro con Tassano, el coordinador operativo del Procrear volvió a valorar los avances de los trabajos en materia de vivienda en la ciudad de Corrientes: “Es en verdad importante. Van a estar viviendo 2.500 personas, más todas las que están viviendo en los alrededores, en las viviendas sociales. Así que es muy importante ya ir dándole más vida a este barrio que, además de que ya existan casi 370 familias habitando allí, lo que no es poco, ahora, de acá a fin de año, esperamos que sean muchas más”, finalizó.