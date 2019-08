Albert Baró y Delfina Chaves, in fraganti en las grabaciones de ATAV Jueves, 08 de agosto de 2019 Se difundió un video del detrás de escena de las grabaciones de la ficción de El Trece.



Albert Baró y Delfina Chaves negaron más de una vez su romance, pero ahora hay pruebas de que podría haber algo más que una buena amistad entre bambalinas.



Ángel de Brito publicó un video en el que se los ve con gestos mimosos durante las grabaciones de ATAV, lo que confirmaría que la pareja de ficción también disfruta de su amor en la vida real.





Días atrás, al ser consultada sobre estos rumores, la hermana de Paula Chavesaseguró que estaba soltera. "Siempre pasa que la gente quiere que la pareja de la ficción esté junta; lo tomo como un halago porque quiere decir que la pareja funciona y que la gente nos cree. Al principio Albert no entendía nada, me preguntaba qué pasaba que decían que estábamos juntos, pero después se acostumbró", comentó en diálogo con el programa #MTVFansEnVivo.