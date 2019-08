Susana, enojada con la serie de Monzón

Jueves, 08 de agosto de 2019

La diva de los teléfonos está furiosa con algunas escenas que se mostraron en el último episodio de "Monzón, la serie".







Susana Giménez desmintió que hayan sido reales los golpes que se mostraron en el último capítulo de la serie que recorre la vida del boxeador Carlos Monzón.



"Estoy harta ta de que quieran buscar sangre y que no respeten lo que digo"



"No es verdad lo que dicen de Montecarlo. Sí es cierto que yo estuve allá con él cuando peleó con (Rodrigo) Valdez. Pero no hubo golpes. Me pegó una vez sola, la de Nápoles, y parece que a algunos no les alcanza. Estoy harta de que quieran buscar sangre y que no respeten lo que digo".







Este lunes, el noveno episodio de "Monzón, la serie" mostró una agresión verbal del campeón mundial de boxeo hacia la actriz. Luego se puedo ver a Susana tendida en una cama, con sangre en la boca y moretones en el torso.



Consultada por Clarín, la respuesta de la diva fue rotunda: "Jamás hubo golpes en Montecarlo. Eso es mentira, te lo juro".



Y agregó: "Qué bronca me da cuando se inventan cosas. Aparte, si yo confieso que una vez me pegó... No es que lo oculto. Pero, viejo, parece que hubiera una necesidad de hacer cierto ese rumor de Montecarlo".



La serie repasa los momentos más importantes en la vida del boxeador. Uno de ellos es el noviazgo entre Monzón y Giménez. Un romance que nació durante el rodaje de " La Mary".