Valdés llamó a seguir “el camino del crecimiento” y no volver atrás Jueves, 08 de agosto de 2019 El gobernador recorrió obras ejecutadas por la Provincia y pidió que el domingo voten a la alianza ECO + Juntos por el Cambio para seguir el camino del desarrollo. Se diferenció del kirchnerismo al afirmar que “no hacemos obras populistas”.



El gobernador Gustavo Valdés estuvo ayer en Goya, donde desarrolló una agenda cargada de actividades: inauguró 30 kilómetros de enripiado en la ruta provincial Nº 82 y 10 kilómetros de mejorado de los terraplenes; además recorrió diversas obras en el Hospital Regional “Dr. Camilo Muniagurria” y abrió la charla “Grooming: el lado B de Internet”, dirigido a alumnos y docentes de colegios secundarios. En ese marco ,dijo que esas obras públicas son posibles gracias al cambio que se inició con la Presidencia de Mauricio Macri y que el domingo “decidimos seguir creciendo o si nos discriminan como lo hicieron mucho tiempo” .



Valdés aseguró que “no hacemos obras populistas” y que, aunque “no son muy visibles, por primera vez se está trabajando para mejorar toda la infraestructura” para que “Goya esté cada vez mejor”, poniendo énfasis en nuevas redes energéticas.



El gobernador estuvo acompañado en su recorrida por varios puntos de la ciudad por los ministros de Coordinación y Planificación, Horacio Ortega; de Producción, Jorge Vara; Educación, Susana Benítez; de Obras y Servicios Públicos, Claudio Polich, y Desarrollo Social, Diógenes González; la diputada nacional Sofía Brambilla; el secretario de Agricultura y Ganadería, Manuel García Olano; el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani; los diputados provinciales Geraldine Calvi, Any Pereyra y Javier Sáez; el intendente de Goya, Ignacio Osella, entre otros funcionarios provinciales y municipales.

“Hay obras que las estamos sacando adelante como los desagües fluviales, escuelas, alumbrado público, el hospital y asfalto. Es esto lo que estamos discutiendo en estas elecciones: si decidimos seguir creciendo o si nos discriminan como lo hicieron mucho tiempo”, dijo el gobernador.



El mandatario instó a cambiar la lógica que domina a algunos sectores al manifestar que “tenemos que comenzar a poner en la política el interés general sobre los intereses individuales, y esa es la forma de salir adelante. Siempre en paz, en orden y con la convicción de que las cosas lo podemos hacer cada día mejor.”







“Son obras que no son muy visibles, pero por primera vez se está trabajando para mejorar toda la infraestructura”, sostuvo Valdés, repasando que “en la zona rural de Goya estamos haciendo caminos, trabajando en educación, electrificación rural y apoyando a los productores”.



El ministro de Producción y precandidato a diputado nacional por la Lista Verde 502 A de la alianza ECO + Juntos por el Cambio, Jorge Vara, manifestó su satisfacción por “estar abriendo caminos nuevos, que son realizaciones concretas”. Aseguró que “en todo nuestro paso por esta cartera provincial, haber intervenido en infraestructura rural es uno de los mayores aciertos que se tuvieron, más allá de los programas productivos, las emergencias agropecuarias, los problemas sanitarios tanto vegetal como animal, los planes de financiamiento y los programas de emprendedores”.



Agradecimiento de ruralistas

El secretario de la Sociedad Rural de Goya, Pablo Sánchez, manifestó que “nunca o muy pocas veces se dio la posibilidad de que los sectores productivos seamos escuchados como se está dando en este momento, y eso se lo debemos a la política que viene llevando el Gobierno de la provincia”.



Mencionó que “estamos llevando adelante otro plan del Estado provincial, que es el de dotar de Internet a las escuelas rurales, por lo cual ya hay aproximadamente 30 establecimientos que tienen sus antenas colocadas y se comenzó a habilitar la señal. Son 80 las instituciones educativas que se van a beneficiar, y estamos hablando de 120 escuelas rurales en Goya”.