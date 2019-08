Se realizó con éxito un curso orientado a la pastelería

Jueves, 08 de agosto de 2019

En conjunto con la asociación empresaria de hoteleros, gastronómicos y afines (AHEGA), se llevó a cabo una capacitación que contó con 35 participantes.







En la continuidad de los cursos y capacitaciones que lleva adelante el Programa del Gobierno Provincial Emprendedores Somos Todos, se realizó actividad destinada a reposteros y pasteleros. La misma se desarrolló en la sede de la Asociación Empresaria de Hoteleros, Gastronómicos y Afines, ubicada en Lavalle 2340.



Los capacitadores destacaron el trabajo conjunto con el Gobierno Provincial a través de Emprendedores Somos Todos y resaltaron la gran convocatoria ya que se excedió el cupo previsto. “La verdad es que fue un éxito. Hubo más participantes de lo que esperábamos pero pudimos acomodarnos y darles a todos la oportunidad de participar del curso en Pastelería I” indicó uno de los capacitadores.



“Es muy importante que el Gobernador Gustavo Valdés apoye este tipo de iniciativas porque a partir de los beneficios del Programa, que permite que los emprendedores puedan acceder a herramientas que potencia la producción en calidad y cantidad, también se los mantiene al tanto de las nuevas modalidades del rubro para que puedan continuar con su progreso” agregó.



Por su parte, una de las personas que participó del curso expresó que: “es muy importante que podamos capacitarnos. Yo tengo una panadería y no tenía oferta pastelera. Esto me va a servir para tener algo más que ofrecer a mis clientes. Además, formar parte de estas actividades es una manera de agradecer el apoyo del Gobernador, al entregarnos elementos que nos permiten crecer en lo que hacemos”.



En tanto que la coordinadora del Programa Emprendedores Somos Todos, Lourdes D’arrigo, comentó que la respuesta que hubo de parte de los emprendedores la llenó de “satisfacción” porque se advierten las ganas de “salir adelante”.



“Nos llena de satisfacción tener esta respuesta porque significa que hay ganas de superarse y de salir adelante de parte de la gente que recibió el beneficio de adquirir un bien de capital. Es lindo ver que utilizan estas herramientas para progresar” indicó.



“Es muy positivo ver que el mensaje del Gobernador Gustavo Valdés impacta en el emprendedor. Además no termina todo cuando reciben el bien de capital. Son conscientes de que ahí recién es donde empieza todo. Por eso se capacitan para continuar mejorando en beneficio de la economía familiar, y por qué no, el día de mañana tener la posibilidad de dar trabajo” agregó.











CAPACITACIÓN



Emprendedores Somos Todos: Charla informativa en San Roque y Mantilla



El programa del Gobierno Provincial, Emprendedores Somos Todos desembarcó en el interior para brindar detalles de los alcances de esta herramienta y sobre nuevos beneficios para comerciantes y pymes.



La recorrida por el interior no se detiene. Emprendedores Somos Todos visitó las localidades de Asan Roque y Mantilla para brindar información acerca de los alcances del Programa para que cada vez sean más los correntinos que puedan acceder a este beneficio del Gobierno Provincial.



Personal técnico de Emprendedores Somos Todos explicó la manera en la que se puede acceder al bien de capital que derivará en la posibilidad de crecer cuantitativa y cualitativamente a cada emprendedor, resaltando que al recibir la herramienta solicitada es cuando comienza todo, ya que los beneficiarios podrán acceder a la posibilidad de capacitarse en atención a clientes, utilización de las redes sociales para potenciar el negocio, entre otras cosas.



Durante la charla se explicó la manera en la que se debe llenar el formulario, el plan de negocios y se dieron detalles de la confección de este requisito, que es fundamental para iniciar el camino hacia la obtención del bien de capital.



“Es grato ver la predisposición de los emprendedores. Ellos se acercan a buscar una ayuda del Estado para seguir creciendo y generándose oportunidades a partir de su trabajo. Eso significa que el mensaje del Gobernador Gustavo Valdés, cuando dice: ‘No le venimos a dar el pescado, sino las herramientas para que ustedes puedan pescar’. El correntino quiere progresar a partir de su propio esfuerzo y la verdad es que ese progreso empieza a verse en cada visita que realizamos a las distintas localidades del interior” comentó Lourdes D’arrigo, coordinadora del Programa Provincial Emprendedores Somos Todos.