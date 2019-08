Las Gigantes, eliminadas por negligencia dirigencial

Jueves, 08 de agosto de 2019

La Selección argentina de básquet femenino quedó inmersa en un error que le costó la eliminación en los Panamericanos. Ya renunciaron dos dirigentes. Detalles.





La Selección argentina de básquet femenino, Las Gigantes, vivieron una situación pocas veces vista en una competencia de Juegos Panamericanos: por un error insólito en la elección de la indumentaria no pudieron jugar contra Colombia y quedaron eliminadas del torneo de la disciplina que se disputa en Lima.



Una negligencia dirigencial hizo cenizas la ilusión de las chicas de llegar a instancias de competencia por una medalla. Las integrantes del seleccionado argentino debían presentarse a jugar contra Colombia con ropa clara, pero eso no pasó. Apenas pudieron cantar el himno y luego vino la debacle.



El equipo rival solicitó que se le diera el partido por ganado y la organización, luego de unos minutos de espera, aceptó el pedido y Las Gigantes no pudieron entrar al campo de juego, donde se ganan o se pierden los enfrentamientos.



Los dirigentes de la Confederación Argentina de Básquetbol (CAAB) intentaron que Colombia acepte modificar el horario de disputa del partido que se iba a disputar en el “Coliseo Eduardo Dibós”.



Las autoridades de Panam Sports, que organiza el torneo, determinaron que el partido se le daba por ganado a Colombia con un tanteador de 20 a 0 “por negligencia en la logística“.



Si bien la ropa que tenía que utilizar Argentina llegó al estadio donde iba a disputarse el cotejo, la misma lo hizo posterior a los 15 minutos de tolerancia establecidos, Colombia protestó los puntos y le fueron otorgados.



Es que la Villa Olímpica está entre 45 minutos y una hora de distancia del estadio en donde se debía jugar el partido de las chicas.



En un tuit oficial la CAAB indicó: “Colombia no accedió a jugar el partido igual y, de esta manera, Argentina pierde los puntos del partido quedando eliminada de los Juegos Panamericanos”.



Debido a esta situación, Hernán Amaya y Karina Rodríguez, Directora de Desarrollo del básquet femenino, presentaron su renuncia.



Para esta competencia Argentina decidió no llevar utilero y utilizar ese cupo con un médico propio y no usar el de toda la delegación deportiva argentina dispuesta en Lima.



De parte de la comisionado técnico, la brasileña Fátima, como de los árbitros, el brasileño Cristiano Maranho, el borícua Jorge Vázquez y el venezolano Daniel García, existió la mejor predisposición para que se jugara, pero el reglamento amparaba el reclamo efectuado por Colombia.