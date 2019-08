Tassano presentó capacitaciones en Género y diversidad

Jueves, 08 de agosto de 2019

Se relanzaron cursos de tratamiento multidisciplinario de la temática. Así, ambas gestiones buscan avanzar en trabajos mancomunados, abordando el tema de una manera profunda y responsable. “Insistimos mucho en la coordinación con el Gobierno provincial y seguimos avanzando en esa línea”, dijo el intendente.







El intendente Eduardo Tassano presentó este miércoles una serie de capacitaciones en torno a género y diversidad, que se llevarán adelante entre la Municipalidad de Corrientes y el Gobierno provincial.

Del encuentro, desarrollado en el salón Pocho Roch, participó la presidenta del Consejo Provincial de la Mujer, Sonia Quintana, quien agradeció públicamente “la invitación del intendente, ya que la mejor manera de afrontar este tema es trabajando de forma articulada entre las distintas instituciones”, según consideró.

Se trata de una ronda de capacitaciones con y para la Dirección General de Género y Diversidad de la Municipalidad, de la que además de Tassano y Quintana, participaron el subsecretario de Coordinación de Políticas Sociales, Marcos Hanke; la coordinadora del Centro de Monitoreo de Víctimas de Violencia de la Provincia, Claudia Romero Valdés; y la directora general de Género y Diversidad, Analía Cosarinsky; entre otros.

“Este es un paso más en esta coordinación que tenemos con la Nación y la Provincia tanto en este como en muchos otros temas, y hoy estamos ante un tema tan sensible, marco en el cual todos estamos trabajando por los derechos de la mujer”, dijo inicialmente Tassano ante los participantes presentes, quienes formaron una ronda de diálogo en el salón Pocho Roch.

“Estamos coordinando, primero, que tengan lugares de contención y se cuente con personas capacitadas para entender la situación, brindar todos los elementos para salir de los momentos de crisis y proponerles diferentes esquemas de planificación. Sabemos que es un tema que está muy arraigado culturalmente y que, todavía, a pesar de los años que se viene trabajando en esto, muchas mujeres tienen miedo de denunciar, de oponerse, y eso cuesta”, reconoció el intendente, aunque inmediatamente transmitió su optimismo considerando el trabajo articulado entre los diferentes órganos gubernamentales: “Estamos llevando adelante todo un trabajo coordinado por el área de Marcos Hanke y su equipo. Insistimos mucho en la coordinación con la Provincia, con sus elementos, sus lugares físicos y su personal, y nosotros, a su vez, seguimos en la misma línea”, aseguró.

En ese sentido, el intendente volvió a hacer hincapié en la presencia de la flamante presidenta del Consejo Provincial de la Mujer, Sonia Quintana, al tiempo que destacó lo que ello representa: “Es un honor recibir a Sonia, esto les da un gran impulso a nuestros equipos para trabajar. Nosotros, desde el Municipio, siempre estamos aprendiendo en todos los temas, coordinando, tratando de actualizarnos, de modernizarnos, y esto va totalmente en esa dirección”, sostuvo.



“LA MEJOR MANERA ES TRABAJANDO JUNTOS”

A su turno, la presidenta del Consejo Provincial de la Mujer agradeció “al intendente por esta invitación”, tras lo cual enfatizó en que “la mejor manera de afrontar este tema es trabajando de forma articulada entre las distintas instituciones, y juntos lo vamos a poder lograr”.

“Contamos con técnicos especializados como psicólogos y asistentes sociales, con los que podemos colaborar”, expuso Quintana, y aclaró que este tipo de acciones representa a su vez un modelo a seguir para la gestión provincial, a fines de implementarlo en diversos sectores del territorio provincial: “Hoy estamos en Capital, pero lo vamos a seguir haciendo a lo largo y ancho de la provincia, en las distintas localidades”, atestiguó.



“ESTAMOS A DISPOSICIÓN”

“Desde el Municipio estamos implementando un trabajo en conjunto con la Provincia en cuestiones de género. Nos pareció oportuno relanzar los talleres y el trabajo en equipo que venimos realizando, tanto en el Centro de Monitoreo de Víctimas de Violencia, que depende del Gobierno provincial, como desde la Municipalidad”, señaló el subsecretario de Coordinación de Políticas Sociales.

“Hay abogados y trabajadores sociales que tenemos en la Subsecretaría, y también contamos con profesionales que están en el equipo de la Provincia. Así que queremos trabajar junto con ellos, capacitar al personal, ponernos a disposición, como nos lo pide el intendente Tassano, y eso es lo que estamos generando”, añadió Hanke.

“Es una temática muy actual y muy difícil y queremos estar a la altura de las circunstancias, y para eso, desde la Subsecretaría hemos tomado todas las medidas necesarias, capacitando al personal, poniendo recursos a disposición, rearmando todo un equipo que entendíamos que era necesario para abordar una temática tan compleja, así que creemos que este trabajo mancomunado con la Provincia va a ser eficiente y efectivo”, se esperanzó el funcionario municipal.



“TRABAJAR DE LA MANO ES REALMENTE GRANDIOSO”

Por su parte, la coordinadora del Centro de Monitoreo de Víctimas de Violencia, Claudia Romero Valdés, se mostró “profundamente feliz” por esta iniciativa. “Yo soy la cara visible, pero detrás hay todo un equipo de gente con el que trabajamos de la mano”.

“La sociedad recién se está acostumbrando y está teniendo una Dirección de Género, y el hecho de que nos vea trabajando a todos de la mano en este tema es realmente grandioso, porque anteriormente no se podía sincronizar las tareas con el municipio”, valoró.

Según consideró Romero Valdés, ante este tipo de casos “hay que mirar a la persona que viene detrás de aquella persona que se nos acerca”, sobre lo cual enfatizó en que en este tipo de cuestiones “no importa el color político, no importa el credo ni la profesión, sino que tenemos que tener en cuenta que es la víctima, es una mujer que seguramente pasó años de violencia antes de animarse a decir ‘vengo a hacer una denuncia’”.

“Nosotros necesitamos que la sociedad asuma su papel de corresponsable en todas las temáticas que nos hacen más débiles, para que los recursos y todas las políticas que se implementan entre Nación, Provincia y Municipio tengan su efecto”, manifestó, tras lo cual finalizó su alocución al mostrarse “inmensamente feliz y totalmente a disposición”, entre otras valoraciones.