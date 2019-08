Atacaron la camioneta blindada que trasladaba a José Luis Espert

Miércoles, 07 de agosto de 2019

Fue cuando se dirigía a los estudios de un canal de televisión. Investigan el hecho.





El vehículo en el que se trasladaba el precandidato a presidente José Luis Espert recibió un ataque en la noche de este martes. Fue cuando se trasladaba a un canal de televisión para un reportaje.



Según el parte policial, el hecho ocurrió cuando la camioneta Jeep Cherokee (blindada) circulaba por la zona de de Retiro. "Fue víctima de un hecho de violencia, en Av. Madero y Av. Cordoba donde agreden a dicha camioneta teniendo 2 impactos de un elemento contundente en la ventanilla del conductor", se indicó.





Y se agrega: "El Sr. Espert manifestó que 2 sujetos gritaron algo y escuchó el impacto de lo arrojado a la ventanilla, a lo cual el conductor aceleró dejando atrás a los agresores". La ministra Patricia Bullrich se comunicó con ellos para ofrecerles custodia.



Marcelo D'Alessandro, ​secretario de Justicia y Seguridad de la Ciudad, indicó que "el resultado de las pericias determinó que fueron dos piedrazos" e informó: "Se están monitoreando las cámaras privadas de los bancos de la zona para poder identificar a estas dos personas que estaban caminando por la zona".



Además, aseguró que desde el gobierno apuestan a "identificar a los culpables para ponerlos a disposición de la Justicia".



Espert, ya en Crónica TV, indicó tras el siniestro: "Veníamos para el programa y sentimos dos golpes muy fuertes del lado del conductor. Inmediatamente aparecieron las marcas que se ven en el vidrio". El impacto fue en la ventanilla del conductor y el precandidato estaba en uno de los asientos traseros.



Añadió: "Puede haber sido no premeditado. No lo vinculo en principio con la actividad política que estoy desarrollando. Ni siquiera puedo afirmar que sean balas. Quisiera creer que no es político". Además, en comunicación con la prensa la mañana siguiente al hecho, contó que la camioneta blindada no es de su propiedad, sino que se la prestaron especialmente para la campaña. Confirmó que no va a suspender ninguna de las actividades previstas para los días previos a las PASO y que no siente miedo a pesar de lo ocurrido.



"Los vidrios son blindados. Esperamos que sea un hecho vandálico", dijo por su parte Luis Rosales. Los candidatos se estaban dirigiendo a realizar la denuncia. Según las primeras investigaciones, se trataría finalmente de impactos de piedra.



Los repudios del Gobierno y del kirchnerismo

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se comunicó con el precandidato a presidente José Luis Espert para ofrecerle custodia policial tras el ataque.



"Nuestro repudio al ataque lanzado contra José Luis Espert , un acto incalificable que enturbia la campaña electoral. Es el Gobierno el que debe velar por nuestra integridad física y encontrar a los responsables de este acto delictivo", escribió por su parte Alberto Fernández en sus redes.