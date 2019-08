Autorizan el traslado de Lula da Silva a una cárcel en San Pablo Miércoles, 07 de agosto de 2019 El ex presidente lleva un año y cuatro meses preso en una cárcel de Curitiba por corrupción y lavado de dinero.



La justicia decidió trasladar a un cuartel militar a determinar del estado de San Pablo al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, detenido desde el 7 de abril de 2018 por corrupción en la sede de la policía federal en la ciudad de Curitiba, estado de Paraná, fronterizo con Misiones, en el sur de Brasil.



La decisión fue tomada por la jueza de ejecución penal Carolina Lebbos, en medio de un escándalo de filtraciones sobre conversaciones entre los miembros de la Operación Lava Jato, que llevó a prisión al ex mandatario.



Lula, que al momento de la detención lideraba todas las encuestas con vistas a los comicios presidenciales que finalmente ganó Jair Bolsonaro, tiene su residencia en San Pablo, en el municipio de Sao Bernardo do Campo.



El ex mandatario purga una condena de 8 años y 10 meses de cárcel.