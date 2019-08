Valdés firmó con Dietrich la obra de la ruta 126 y ratificaron la culminación de la Autovía 12

Miércoles, 07 de agosto de 2019

El gobernador Gustavo Valdés firmó con el ministro de Transporte de la nación, Guillermo Dietrich la repavimentación y pavimentación de la Ruta Nacional 126 en los tramos que unen Curuzú Cuatiá, Sauce y Esquina, por un monto de 80 millones de dólares.





Luego recorrieron los trabajos para la Autovía de ingreso a la ciudad de Corrientes, donde ratificaron, junto al intendente Eduardo Tassano, “el trabajo en conjunto de Nación, Provincia y Municipio” para culminar esta obra vial y otras en la provincia.







Alrededor de las 18, Valdés y Dietrich arribaron desde Buenos Aires al aeropuerto Piragine Niveyro, acompañados por el titular del Plan Belgrano, Carlos Vignolo y el ministro secretario general de la Gobernación, Juan Carlos Álvarez. En el hangar oficial fueron recibidos, entre otros, por los ministros de Producción, Jorge Vara; de Educación, Susana Benítez, y de Obras Públicas, Claudio Polich, además del legislador provincial, José Fernández Affur.







Inmediatamente, Valdés y Dietrich tomaron posición en una de las oficinas del lugar para firmar el convenio por el cual se pone en marcha el proceso para llamar a licitación la repavimentación de la ruta 126 que une el tramo de Curuzú Cuatiá a Sauce, como así también la pavimentación del tramo que une Sauce con Esquina, mediante una inversión de 80 millones de dólares para su ejecución.







Seguidamente, el Gobernador y el funcionario nacional recorrieron la ruta 12, donde se realizan las obras de la Autovía, hasta llegar a la vera de la Rotonda de la Virgen de Itatí, donde las autoridades continuaron observando los trabajos que se vienen ejecutando con buen ritmo en ese tramo, como así también a conversar con los encargados de esta tarea.







Allí, se sumaron a la comitiva la gerente Regional NEA de Vialidad Nacional, Ingrid Jetter y el intendente Tassano para dialogar con la prensa. “Es una suerte contar con la presencia nuevamente de referentes de Nación”, destacó ante los medios el Gobernador.







Valdés resaltó así, sobre la firma del convenio que minutos antes concretaron, que “es fundamental para los correntinos la repavimentación ruta 126 que une el tramo de Curuzú Cuatiá a Sauce y de Sauce a Esquina, con una inversión de 80 millones de dólares”.



Asimismo, destacó que la financiación se dividirá en dos tramos, por un lado, uno de los tramos contará con la financiación de parte de la Provincia y de la Nación y el otro de en un 100% mediante un convenio con la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina)”.







Agregó que “en el caso de la ruta 126 se llamará a licitación, primeramente” y consultado sobre la ruta provincial N° 5, dijo que “estamos en busca del financiamiento con los proyectos listos y esperamos que lo podamos concretar en poco tiempo”.







En otro orden de cosas, el mandatario provincial se refirió al sistema de cloacas de la ciudad, que comprende a “obras valuadas por más de mil millones de pesos”, indicando que “contamos con la concreción del llamado a licitación, pero tenemos otras obras que nunca se hicieron en Corrientes, que no se ven, pero hacen a la salubridad de los vecinos y que nos permiten avanzar como comunidad”.







De esta manera, ante la recorrida por la Autovía, Valdés ratificó el apoyo del Gobierno nacional diciendo que “debemos tener la visión puesta en el futuro” y brindó su apoyo al presidente Mauricio Macri, “con la mirada clara ante el trabajo de Nación, Provincia y Municipio”.







Por su parte, Tassano dijo que “estas obras corroboran lo que prometimos siempre con el trabajo de Nación, Provincia y municipio” y ratificó que “la continuidad de esta gestión es la posibilidad de seguir concretando licitaciones y tenemos que poder contar con otra oportunidad para hacerlo posible”.







En tanto, Jetter, haciendo mención a los cambios de sistemas de licitación, expresó que “con esta gestión se dejaron de vender los pliegos y permitió que por medio de internet contemos con 16 empresas teniendo diferenciación de grandes montos que se han presentado dejando en evidencia como se ahorra dinero para el Estado”.







Dietrich destacó el trabajo en conjunto con la provincia







Hizo lo propio el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, primeramente, dijo “moviliza estar en estas rutas” y recordó las recorridas que viene desarrollando por diferentes provincias del país como las autopistas de la ruta n°19 de Córdoba, n°34 de Santa Fe, n°7 de Buenos Aires, n°12 Misiones y zonas en Salta y Santiago del Estero.



Por otro lado, resaltó el trabajo mancomunado que mantiene con el gobierno provincial, destacando que “esperamos que el año que viene la vamos a terminar, a más tardar a fines del primer semestre que viene, donde le sumarán colectoras de hormigón, iluminación led, y puentes de diversas alturas para los vecinos de Corrientes”.







A su vez, el referente de la cartera nacional, fue contundente al referirse al gobierno anterior diciendo que “algunas de las concreciones de estas obras fueron propuestas por el otro con ´bombos y platillos´, pero no pasó nada y pensábamos que había proyectos, pero no fueron así”.



Por otro lado, Dietrich expresó “en breve estaremos con la apertura de EBY en Yacyretá algo esperado por décadas por los correntinos, donde hemos trabajado para que estas obras sirvan para todos, dándole el primer paso desde Corrientes con Paraguay”.



Asimismo, destacó el compromiso del Presidente con cada una de las provincias y agregó “estamos trabajando en 1000 km más como también la repavimentación de la 119 y recuperando el tren de carga Urquiza que en julio produjo el 300% más a diferencia del 2015, es decir, que la producción de Corrientes ha mejorado”. En el caso de la revolución de los aviones sostuvo que “es el aeropuerto que más creció con mayores competitividades cuadriplicando los resultados”.



En referencia a los puertos, dijo “tienen políticas muy activas, contando con un desafío que mejora los costos de la navegación y tráfico de cabotaje. Si seguimos este camino de cambios cada una de las cosas van a empezar y continuar con mayores obras de articulaciones potenciando las energías”.



Al ser consultado por la construcción del segundo puente Chaco-Corrientes, el ministro dijo “hemos avanzamos en definir los proyectos para conocer las trazas y desafíos y no tenemos duda de que si continuamos en estas vías se podrá avanzar en estas licitaciones para afianzar” y añadió “hemos reducido los costos de obras por cada dos obras una sale gratis, por eso lo podemos llevar adelante”.



Para cerrar, aseguró que “la seguridad vial, conectar las ciudades, bajar los costos de la logística y mejorar las inversiones, serán nuestros ejes fundamentales”.