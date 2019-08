El Polaco blanqueó su romance con Barby Silenzi

Martes, 06 de agosto de 2019

Después de cuatro años de rumores, el cantante reconoció que está empezando "algo en serio" con la bailarina







Ella siempre estuvo a su lado, incondicionalmente. Y aunque el romance entre ambos era un secreto a voces, él nunca la blanqueó como su novia. Hasta el lunes pasado cuando, en medio de la gala de sentencia del Bailando 2019, Ezequiel El Polaco Cwirkaluk reconoció estar empezando una relación formal con Barby Silenzi.



Todo se dio cuando Marcelo Tinelli presentó a la pareja del cantante y Noelia Marzol, e hizo referencia a un rumor sobre el que la bailarina ya había estado haciendo declaraciones. "Durmieron juntos, felicitaciones", dijo el conductor. Y, enseguida, el Polaco trató de explicar la situación.



"No dormimos juntos. El tema es así: cuando salimos de acá fuimos a festejar a su casa que nos había ido bien…", empezó a relatar el participante. Pero, rápido, Tinelli lo interrumpió: "¿Y Barby Silenzi, que estuvo con usted en todos los shows de este fin de semana en el Interior?".





En ese momento, el Polaco se empezó a mostrar nervioso. "¿Y dónde duerme Barby Silenzi cuando va con usted al interior?", insistió Marcelo. "No dormí con ella", se apuró a responder el cantante señalando a Marzol.



Pero Tinelli volvió con el tema hasta que el Polaco, acorralado, reconoció: "Con Barby Silenzi estamos arrancando ahora algo de verdad". Y ante la sorpresa de muchos de los presentes, agregó: "Después de cuatro años, de conocernos en esta pista, somos novios".





En ese momento, todos festejaron el anuncio del noviazgo. Pero Marcelo indagó: "Lo que no entiendo es lo de Marzol, durmió con Marzol, se bañó con Marzol…¿La novia qué dice de todo esto?".



Ante esta situación, el Polaco intentó aclarar que, simplemente, se había quedado a dormir en el "sillón" de la casa de su compañera porque quedaba "muy lejos" su hogar. Y que, cuando llegaron los albañiles a "tirar una pared las 7 de la mañana", le pidió un lugarcito en la habitación pero se quedó "en un colchoncito en el piso".





La versión, como era de esperar, no convenció a Tinelli, quien recordó que en el programa de Mirtha Legrand, Noelia había definido al Polaco como "un depredador serial". E insistió: "¿Qué dijo la novia?".



"Esto fue la semana pasada, no era mi novia todavía", se apuró a responder el cantante. Y, buscando la complicidad del conductor, agregó: "Me porté bien, igual, Marce. De verdad".