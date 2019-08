Sebastián Beccacece, recargado contra la Conmebol y el VAR

Martes, 06 de agosto de 2019

“Que sea más transparente, sin ventaja para nadie”, lanzó el DT del Rojo. Su equipo tuvo que postergar los encuentros de Superliga y Copa Argentina.





Firme, pero siempre con tono sereno y respetuoso. Nunca levantando la voz ni entrando en modo despectivo. Sebastián Beccacece lanzó una contundente diatriba contra la Conmebol, molesto porque el ente sudamericano dispuso que Independiente juegue este martes (desde las 21.30) por los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle, algo que provocó la postergación del partido con Newell’s por la Superliga y también de la Copa Argentina.



“Nos trastocó todo a nosotros, a Newell’s y a los hinchas. Esas desprolijidades son las que dañan y lo hacen todo poco serio. Va más allá de la planificación. Nos perjudica no poder contar con Cecilio (Domínguez) ni con (Lucas) Romero. Independiente del Valle tuvo que conseguir diferentes vuelos”, comenzó el entrenador, caliente porque no pudo recuperar a tiempo a Domínguez (edema muscular) ni inscribir a Romero.



“La Conmebol debería replantearse la organización. Ojalá que a futuro cambie. Que se haga un sorteo. ¿Por qué los brasileños juegan el 20, el 28 y nosotros, que venimos de jugar en la altura, debemos hacerlo ahora? Que sea más justo y transparente. Sin ventaja para nadie. Ojalá tomen nota de todo esto para mejorar”, siguió disparando Beccacece que también aprovechó para hablar del VAR.



“La implementación de las nuevas reglas es para hacer más fluido el juego, pero con el VAR tenés que estar esperando cinco minutos para ver si es offside o no... Hay contradicciones que deben ser revisadas. El VAR debe ser aplicado en un momento contundente. Si hay un penal que hay que verlo cinco veces en la televisión o en cámara lenta, el árbitro va perdiendo su capacidad para resolver en milésimas. Hay falta de coherencia”, sentenció Beccacece en modo diablo.





Pero, más allá del enojo, el DT de Independiente se mostró optimista en cuanto al choque copero: “Tenemos que responder a este compromiso y lo haremos de la mejor manera. Confiamos en el grupo, que va creciendo y que tiene hambre, ilusión y sueños. Me gusta la pasión con la que están jugando los chicos. Me gustaría que el plan de juego se sostenga más tiempo, pero recién llevamos tres partidos”, concluyó.