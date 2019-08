“Se está generando una muy buena relación entre médicos y pacientes”

Martes, 06 de agosto de 2019

La coordinadora del Área de Salud en la Diversidad Sexual de la Provincia aseguró que la innovadora iniciativa en beneficio del colectivo LGBTIQ, que se lleva adelante en el hospital Llano y en la Facultad de Medicina de la UNNE, viene cumpliendo las expectativas con creces. “Estamos muy satisfechos con el resultado que se viene dando”, manifestó.







El Consultorio para la Diversidad, que impulsó el Gobierno provincial a través del Ministerio de Salud Pública, avanza con marcado éxito. Se trata de una iniciativa totalmente innovadora a partir de la que las personas que integran el colectivo LGBTIQ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans, Intersexuales y Queers) pueden acceder a diversos servicios sanitarios que por derecho les corresponden; para lo cual cuentan con dos sedes disponibles: la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), y el Hospital “Ángela I. de Llano”.

“Hemos trascendido la atención de salud y el servicio del Consultorio para la Diversidad, y esto ha puesto en agenda y ha visibilizado al colectivo trans y al colectivo del LGBTIQ en Corrientes en general”, subrayó la coordinadora del Área de Salud en la Diversidad Sexual del Ministerio de Salud Pública de la Provincia, Iliana Tognola.

“Con la experiencia de estas primeras semanas que llevamos funcionando en el Consultorio para la Diversidad, la verdad es que estoy muy contenta y satisfecha con el resultado que se viene dando”, sostuvo inicialmente la funcionaria provincial.

En el Consultorio para la Diversidad se brinda gratuitamente clínica general, endocrinología, nutrición, kinesiología, odontología, psicología, otorrinolaringología, enfermería, oftalmología, ginecología, vacunatorio y asistencia social. Este último servicio tiene una particular importancia, dado que se busca conseguir que los pacientes confíen en los profesionales, empatizando con ellos, pero a su vez, analizando cada una de las consultas de manera multidisciplinaria, lo cual va generando -paulatina pero sostenidamente- positivas respuestas.

En ese sentido, Tognola puso de relieve “la confianza que hemos logrado generar, sobre todo en el colectivo trans, para acercarse a consultar por su salud, no solo en el marco de los tratamientos de reemplazo hormonal, sino para las consultas generales”, sobre lo cual recalcó que “se trata de personas que no se habían acercado antes o que habían tenido poco contacto con el sistema de salud y les costaba mucho acceder a este derecho”.

Asimismo, la coordinadora del Área de Salud en la Diversidad Sexual ponderó “el hecho no solo de que se estén acercando, sino que también lo estén haciendo con una muy buena energía, que los equipos del hospital los estén recibiendo y que se genere una muy buena relación entre médicos y pacientes”.

“Esto es para mí lo más satisfactorio, porque ellos se sienten cómodos y confiados para acercarse a nosotros, y a su vez los equipos están preparados para hacerlo”, resaltó Tognola.

“Existe mucha curiosidad al respecto desde distintos sectores de la sociedad en general. Me tocó particularmente responder a muchas inquietudes de la sociedad con relación a los Consultorios para la Diversidad, y creo que este es uno de los logros principales de esta iniciativa. Hemos trascendido la atención de salud y el servicio del Consultorio para la Diversidad, y esto ha puesto en agenda y ha visibilizado al colectivo trans y al colectivo del LGBTIQ en Corrientes en general”, celebró.



Innovación y desarrollo

Las acciones se llevan adelante a partir de una decisión del gobernador Gustavo Valdés y son coordinadas por el Ministerio de Salud de la Provincia, junto a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE); y se cuenta con la colaboración del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y organizaciones referentes del colectivo LGBTIQ.

El Consultorio para la Diversidad depende del Ministerio de Salud Pública y funciona en el Hospital “Ángela I. de Llano” y en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).

Mediante esta iniciativa, desde la cartera encabezada por el ministro Ricardo Cardozo se busca brindar una atención integral sanitaria a la totalidad de la población, incluyendo este sector de la sociedad que cuenta plenamente con ese derecho, gracias a la Ley de Identidad de Género (ley N° 26.743).

En ese sentido, durante estas primeras semanas se fue avanzando en la búsqueda de generar confianza en los pacientes, quienes integran el colectivo LGBTIQ, teniendo en cuenta que se trata de una experiencia nueva, y los resultados fueron satisfactorios.



Consultorio en el hospital Llano (Av. Raúl Alfonsín 3298)

Días de atención: lunes y viernes de 14 a 17



Servicios a disposición:

- Clínica general: Dra. Analía Giménez, Dra. Milagros Quiroz y Dra. Misú Haberle

- Endocrinología: Dra. Graciela Camacho (viernes)

- Nutrición: Lic. Luciana Delgiorio

- Kinesiología: Lic. Silvia Chervo (lunes)

- Odontología: Od. Patricia Meza (lunes)

- Psicología: Lic. Victoria Álvarez (viernes de 8 a 13). Lic. Paula Schiavoni (viernes de 14 a 17).

- Otorrinolaringología: Dr. Ariel Aguirre Spilere (lunes)

- Asistencia Social: Lic. Alejandra Montenegro (lunes y viernes de 13 a 15)

- Enfermería: Lic. Josefina Godoy

- Oftalmología

- Ginecología

- Vacunatorio



Consultorio en la Facultad de Medicina de la UNNE (M. Moreno 1240)

Días de atención: martes de 12 a 17 y jueves de 17 a 20



Servicios a disposición:

- Endocrinología: Dra. Laura Rojas (2º jueves y 4º martes del mes)

- Medicina general y familiar: Dra. Amada Semenza, Dra. Diana Cabral y Dra. Karina Báez

- Nutrición: Lic. Narella Colussi (2º jueves del mes, de 15 a 17)

- Psicología: Lic. María Markowsky (martes de 12 a 15) y Lic. Laura Almirón (jueves de 17 a 20)

- Asistencia Social: Lic. Jessica Aguirre (martes de 12 a 15 y jueves de 17 a 20)

- Enfermería: Lic. Daniela Pérez

- Vacunatorio.