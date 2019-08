Presentaron el 0800 para la Mujer con Embarazo Vulnerable

Martes, 06 de agosto de 2019

La línea telefónica 0800-333-1148 es promovida por la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable, integrado por más de 200 entidades católicas y evangélicas del país; y ya tiene delegaciones en distintos puntos del territorio correntino.









La línea telefónica “0800 para la Mujer con embarazo vulnerable” fue presentado formalmente en una conferencia de prensa, de la que participaron distintas ONG de la ciudad de Corrientes (responsables de este servicio social); legisladores provinciales y nacionales; autoridades municipales y público en general.



La coordinadora de este servicio María Angélica Soto, de la ONG JUCUM -Juventud con una Misión- destacó ante los presentes que “se trata de una verdadera alternativa digna frente a un embarazo inesperado”, mientras que Paola Alonso de la Asociación para el Desarrollo Comunitario Nueva Generación, afirmó que “estamos abriendo puertas a la vida, lo cual es sumamente trascendente”.



Entre otras organizaciones, participaron: el Foro de los Derechos del Niño por Nacer; ONG Nueva Generación; y “Correntinos por la Vida”, quienes tienen como objetivo “visibilizar” este medio de contención.



La línea telefónica 0800-333-1148 es promovida por la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable, integrado por más de 200 entidades católicas y evangélicas del país; y ya tiene sus delegaciones en distintos puntos del territorio correntino. “La mujer embarazada –en crisis- tendrá así: opciones y contención”, dijeron en la charla con los periodistas.



En Corrientes, tienen un lugar físico, ubicado en el Barrio Pirayuí, calle Cuba 5.800, donde también reciben consultas y desde donde ofrecen acompañamiento de salud, social, emocional y jurídico. “Tras el parto les ofrecen consultoría de valores para la vida, planificación de futuros embarazos y les ayudan a que retomen la educación para poder insertarse en el mercado laboral”, sostuvieron.



En la oportunidad, se proyectó el video donde la profesora Evelyn Rodríguez –de Río Negro- cuenta su historia familiar, que dio inicio a este servicio telefónico a través de la citada red. Evelyn y su esposo son padres adoptivos de un –ahora- joven de 30 años, cuya madre biológica fue abusada y dio a su bebé en adopción.



En la apertura de la conferencia de prensa, desarrollada en el anexo del Poder Legislativo, el Presidente de la Cámara de Diputados Pedro Cassani felicitó por la iniciativa a las referentes de distintas ONG, agradeciendo el accionar solidario. “Muchísimas gracias a quienes promueven esto, a quienes le ponen el compromiso y su presencia, a todas las instituciones. Y ratificamos nuestro compromiso con esta problemática”, señaló.



“Nosotros como Cámara de Diputados –agregó- trataremos de seguir acompañando en todo lo que tenga que ver con este tipo de propuestas, mejorarlas con alguna legislación que podamos tener, avanzar en aquellas que hacen falta”.



Agregó en ese sentido que entienden que es “un trabajo sumamente importante, donde muchísimas mujeres que se encuentran en una situación de un embarazo no deseado, se sienten en un espacio de vulnerabilidad, y en la cual las instituciones, el Estado debe estar presente”, indicó, para anunciar que se promocionará dicho número telefónico en páginas oficiales y redes sociales de la institución legislativa.





Los orígenes



La directora del Instituto Nueva Generación y Vice Presidente de la Asociación para el Desarrollo Comunitario, Paola Alonso comentó que la red “surgió bajo la idea de la señora Evelyn Rodríguez, de la ciudad de Villa Regina, Provincia de Río Negro, inspirado en lo que le pasó a ella. Ella tiene un hijo adoptado que hoy tiene 30 años, su mamá biológica era salteña, viajó a Buenos Aires y sufrió un abuso, y como era tan niña decidió darlo en adopción porque no contaba con los recursos para poder criarlo”



“En base a su historia, y a las marchas a favor de la vida, propone esta Red Nacional que cuenta con el apoyo de 200 instituciones a nivel Argentina, de los cuales aquí en la Provincia de Corrientes he tenido la oportunidad de conocer a Angélica Soto, que es la representante y ella es la encargada contactar a los distintos departamentos de Corrientes. Esto dio inicio el 1º de abril sin el apoyo del Estado. Estas 200 instituciones, más los ciudadanos particulares, están apoyando económicamente a esta Red, a esta Línea 0800 333 1148. De las cuales, desde ese 1º de abril hasta el día de la fecha, 59 mujeres han dado a luz”, detalló.



Por otra parte, Graciela Fernández del Foro de los Niños por Nacer, señaló que “el 0800 es algo muy importante. Porque cuando una persona llega con ganas de abortar, parece que todo el mundo la deja sola y nadie la apoya, y a través nuestro la acompañamos para que vuelva relacionarse con la familia, con sus amistades y sobre todo con el bebé, que es lo más hermoso del mundo”, sostuvo.



Desde “Correntinos por la Vida” Aymará Ramírez, citó que acompañan también “Madrinas por la Vida, que es un grupo de mujeres que acompañan asistiendo a los bebés que están internados, con distintos tipos de donaciones; acompañando también los que necesitan alimentos, pañales”



“El jueves 8 de agosto vamos a estar celebrando el Día de la Acción por las Dos Vidas a partir de las 18 horas, en la Plaza Vera”, adelantó.